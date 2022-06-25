أمين سر صناعة النواب: السياسة تخدم الاقتصاد..والصناعة قاطرة الاقتصاد المصري

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القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /706920/أمين-سر-صناعة-النواب-السياسة-تخدم-الاقتصادوالصناعة-قاطرة-الاقتصاد-المصري

طالب النائب شحاتة أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتذليل كافة العقبات التى تواجه المستثمرين والمصنعين وذلك من خلال بحث كافة المشاكل التى تواجه المستثمرين والمصنعين بالمناطق الصناعية، ولجلب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

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وأضاف أبوزيد خلال زيارة اللجنه الي الغردقه ولقاء محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي بأن من قبل كان الاقتصاد يخدم علي السياسه وحالياً السياسه هي التي تخدم علي الاقتصاد في ظل قياده سياسيه واعيه تضع الوطن في المقدمه وتراهن علي نجاح الخطه الموضوعه للنهوض بالاقتصاد المصري بالصناعة و التاكيد علي ان الصناعه القاطره الحقيقيه للاقتصاد المصري.

وطالب أمين سر الصناعه بتذليل العقبات للصناعة وللمستثمرين خاصة أن التوجه الرئاسي يؤكد علي ضرورة توفير كل الإمكانيات لدعم القطاع الصناعي ، لافتا بأن محافظة البحر الأحمر غنية بمواردها من مواد الخام والموقع الاستراتيجي ، وغيرها من عوامل الجذب.

أمين سر صناعة النواب: السياسة تخدم الاقتصاد.. ولامستقبل للصناعه بدون خطط وبرامج هادفه

وتأتى الزيارة الميدانية في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لدعم قطاع الصناعة، ويضم وفد اللجنه النائب معتز محمد محمود رئيس اللجنه ومحمد سعد عوض الله وكيل اللجنه وشحاته ابوزيد امين سر اللجنه ، والنواب محمد حمدي موسي وخالد القط وعادل عامر ومصطفي بدران.