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القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /706919/اللمسات-الأخيرة-نسمة-عبد-العزيز-تستعد-قبل-بدء-مهرجان-السويس-للموسيقى-والغناء

حرصت الفنانة نسمة عبد العزيز على إجراء البروفات النهائية على المسرح قبل بداية حفلها، في اليوم الثاني من فعاليات مهرجان السويس للموسيقى والغناء.

دوت الخليج يرصد لكم استعداد نسمة عبد لعزيز بعمل البروفات لبدء حفلها في مهرجان السويس للموسيقى

نسمة عبد العزيز في مهرجان السويس للموسيقى والغناء

تقدم الفنانة نسمة عبد العزيز فقرة على الإيقاع مع فرقتها الموسيقية في الحفل الذي يقام في متحف السويس، ثم سيقوم بالغناء بعد ذلك أحمد جمال عدد من أحدث أغنياته في نهاية اليوم الثاني من المهرجان في المساء.

انطلقت الدورة الأولى من مهرجان السويس للموسيقى والغناء بالتعاون بين وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية التي يرأسها الدكتور مجدي صابر، ووزارة السياحة والآثار ممثلة في هيئة تنشيط السياحة برئاسة عمرو القاضي، بجانب محافظة السويس.

وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم في كلمتها بالمهرجان أن مشروع وزارتي الثقافة والسياحة والآثار بالتعاون مع المحافظات، يظهر صورة تكاتف مؤسسات الدولة المصرية، واستثمار القوى الناعمة في الترويج للمعالم الأثرية والتاريخية على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه الدكتور خالد عناني أعرب عن سعادته الكبيرة بإقامة مهرجان السويس للموسيقى والغناء في محافظة السويس وحضور الآلاف من أهالي المحافظة للاستمتاع بالفعاليات كما وجه الشكر لوزارة الثقافة ومحافظة السويس لما بذلوه من جهد ملموس لخروج المهرجان الذي يعد فرصة لإلقاء الضوء على محافظة السويس.

هاني شاكر نجم افتتاح مهرجان السويس للموسيقى والغناء

وأكد في كلمته أيضًا بافتتاح المهرجان على استمرار التعاون بين وزارتي السياحة والآثار والثقافة في إقامة المهرجان في مختلف محافظات الجمهورية.

وكان قد قدم حفل الافتتاح قدمه الإعلامى حسين حسني وبدأ الحفل بعرض لفرقة السويس للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة قصور الثقافة ثم فقرة لفريق صحبة سمسمية حيث قدم مجموعة من أعمال الفلكلور الخاص بمدن القناة.

وبعدها أعلن الموهبة الواعدة محمد حليم من أبناء محافظة السويس عن نفسه ولفت الأنظار بأغنية طاير يا هوى، وتأتي هذه المشاركة في إطار دور الثقافة المصرية لاكتشاف الواعدين، ثم صعد أمير الغناء العربى الفنان هاني شاكر على المسرح برفقة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي وقدم مجموعة متنوعة من أعماله الخاصة التي تفاعل معها.