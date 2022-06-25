محافظ الإسكندرية: الرئيس وجه بتوفير وحدات سكنية لمتضررى انهيار عقار الدخيلة

جدة - نرمين السيد - التقى محافظ الإسكندرية محمد الشريف اليوم السبت بأهالى سكان عقار الدخيلة المنهار والعقارات المجاورة له بحى العجمى، ليحمل لهم رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى أعطى توجيهاته بتوفير وحدات سكنية بمدينة بشاير الخير للأهالى المتضررة والبالغ عددهم 17 أسرة.





وقدم المحافظ نيابة عن شعب الإسكندرية الشكر إلى فخامة الرئيس على الاستجابة لدعم الأهالى المتضررة بالعقار المنهار والعقارات المجاورة، لافتاً إلى أنه سبق وقد استجاب الرئيس السيسى إلى السكان المتضررين بالإسكندرية وأمر لهم فورا بشقق بمدينة بشاير الخير. وأكد أن الدولة بالرغم من الظروف الصعبة والتحديات التى تواجهها فى جميع القطاعات لا تبخل بأى جهد للوقوف بجانب أبنائها، خاصة أهالينا البسطاء لرفع المعاناة عنهم وتوفير حياة كريمة لهم تنفيذا لتوجيهات الرئيس. وأشار المحافظ إلى أنه بعد رفع شكوى الأهالى إلى الرئيس السيسى، أعطى تعليماته فورا بالدعم الكامل للأهالى، وتوفير وحدات سكنية لهم بمدينة بشاير الخير. وأضاف إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وجه بإنهاء الإجراءات اللازمة والبدء فى أعمال نقل الأهالى المتضررة.

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