معلومات الوزراء ينظم جلسة لمناقشة وثيقة ملكية الدولة غدا

وكانت الحكومة قد أطلقت، حوارًا مجتمعيًا حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى تستهدف تعزيز المشاركة بين القطاعين العام والخاص، انتهت خلالها من عقد 4 ورش عمل حتى الآن، تضمنت صياغة مجموعة من التوصيات والمقترحات فى قطاعى الزراعة والتصنيع الغذائى، بحضور عدد من أصحاب الشركات وأساتذة الجامعات والخبراء، وبمشاركة اتحاد الصناعات، والقيادات التنفيذية بالوزارات والجهات المعنية، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.
ومن المقرر أن يشارك فى الورشة الجديدة، ممثلون عن كبرى شركات القطاع الخاص العاملة فى مجال الصناعات الإلكترونية، بجانب أعضاء اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية، وكذلك ممثلين عن الهيئة العربية للتصنيع، ووزارة الإنتاج الحربى ومعهد بحوث الإلكترونيات.
وستتضمن الورشة الجديدة: استعراض أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة بالنسبة لقطاع الصناعات الإلكترونية، وآليات زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وأبرز القطاعات المقترحة فى ذلك الإطار، والتوقيتات المقترحة لتحقيق تلك الأهداف، بما يسهم فى خروج الوثيقة فى صورتها النهائية بشكل أكثر شمولًا وتعبيرًا عن جميع أطراف المنظومة الاقتصادية.
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