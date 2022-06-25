أهمها الموافقة على قواعد تنسيق القبول.. أبرز قرارات المجلس الأعلى للجامعات

جدة - نرمين السيد - رحب الوزير بالسادة أعضاء المجلس لحضورهم أول اجتماع للمجلس فى رحاب المقر الجديد لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تمهيدا للانتقال التدريجى للعاملين بالوزارة خلال الفترة القادمة، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

ووجه المجلس الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى على دعم سيادته اللامحدود لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة التى أصبحت واقعا تعدى الإنجاز إلى الإعجاز ويشهد على ما حققته الجمهورية الجديدة من مشروعات قومية عملاقة حققت نقلة نوعية وحضارية كبيرة على كافة المستويات. كما وجه المجلس الشكر للحكومة على جهودها الدؤوبة فى متابعة وتنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية حتى أصبحت الوزارات جاهزة لأداء الخدمات المنوطة بها.

وقدم الوزير وأعضاء المجلس العزاء لأسرة الطالبة نيرة أشرف فقيدة جامعة المنصورة، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ووجه الوزير بتفعيل دور الجامعات فى عقد الندوات والفعاليات والأنشطة التوعوية لنبذ العنف، وكذلك تقديم الدعم النفسى والاجتماعى للطلاب.

استعرض المجلس تقارير رؤساء الجامعات حول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى الحالى، والتى أشارت إلى سير أعمال الامتحانات بالجامعات والمعاهد وفق الجداول الزمنية الموضوعة والانضباط المطلوب. وفى هذا الصدد، وجه الوزير الشكر لأعضاء هيئة التدريس والإداريين والعاملين بالجامعات والمعاهد للالتزام الكامل خلال فترة امتحانات نهاية العام الدراسى الحالى، كما وجه أيضا بسرعة الانتهاء من إعلان النتائج للطلاب حرصا على مصالح الطلاب.

وجه الوزير الشكر للجامعات لنجاحها فى محو أمية (157) ألف مواطن خلال 3 أشهر فقط (دورة أبريل 2022)، بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لمحو أمية المواطنين فى قرى الريف المصرى، موجها بضرورة الاستمرار فى هذا الدور الوطنى المهم للجامعات خلال الفترة القادمة، مع المتابعة والتقييم المستمرين.

وجه الوزير بأهمية تكثيف المشاركة المجتمعية للجامعات بالتعاون مع مبادرة "حياة كريمة"، خلال فترة الأجازة الصيفية، من خلال القوافل الطبية والبيطرية والزراعية والندوات التثقيفية والفعاليات والأنشطة المختلفة، تفعيلا لدور الجامعات فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما وجه الوزير باستمرار الجامعات فى تنفيذ الدراسات والخطط البحثية المقدمة من نواب رؤساء الجامعات لشئون الدراسات العليا، والتى تستهدف خدمة قضايا التنمية، والتعامل مع التحديات التى تواجه كل إقليم تنتمى إليه الجامعة جغرافيا.

وجه الوزير باهتمام الجامعات بتنفيذ خطة الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية، ودعم أصحاب المواهب الرياضية والفنية، وتعزيز الانتماء لدى طلاب الجامعات، وذلك خلال أجازة نهاية العام الدراسى الحالى.

استعرض المجلس تقريرا حول نجاح الجامعات فى إجراء الاختبارات الإلكترونية لنحو 729 ألف طالب بعدد 25 جامعة حكومية، خلال الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى الحالى، كما بلغت نسبة مشاركة كليات القطاع الصحى فى الاختبارات الإلكترونية نحو 85 % فى الفصل الدراسى الثانى.

استعرض المجلس تقريرا حول دور الجامعات المصرية فى مواجهة التغيرات المناخية، حيث قامت الجامعات الحكومية بإصدار أكثر من 160 دورية ومجلة وكتاب علمى حول التغيرات المناخية، كما نشرت 957 بحثا حول التغيرات المناخية، وساهمت فى زيادة النشر الدولى ليصل إلى 840 بحثا دوليا فى هذا المجال، وتم تنظيم أكثر من 550 فعالية ومؤتمر وورشة عمل حول التغيرات المناخية خلال الـسنوات الثلاث الأخيرة، فضلا عن إعداد 363 مشروعا بحثيا، وأكثر من 47 اتفاقية تعاون دولية، كما تناولت 631 رسالة ماجستير و304 رسالة دكتوراه موضوعات تتصل بالتغيرات المناخية، بالإضافة إلى تنظيم الجامعات المصرية لـ914 دورة تدريبية لطلاب المرحلة الجامعية الأولى، و927 دورة تدريبية للدراسات العليا، فى إطار الاستعداد للمشاركة فى فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 27" والمقرر استضافته بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر 2022.

استعرض المجلس تقريرا حول إنجازات الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بمركز الخدمات الإلكترونية بالمجلس الأعلى للجامعات، خلال الفترة من يناير 2019 وحتى يونيو 2022، والتى شملت تدريب 71667 متدربا، وتقييم واعتماد 53 مركزا للتدريب، للعمل كمراكز تدريب واختبارات معتمدة لتفعيل شهادة أساسيات التحول الرقمى FDTC، كما تم تنفيذ دورات تدريبية لعدد 558 مدربا لرفع كفاءة واعتماد المدربين بمراكز التدريب بالجامعات الحكومية والمؤسسات المشاركة، فضلا عن توقيع 21 بروتوكول تعاون مع جامعات أهلية وخاصة ومؤسسات المجتمع المدنى، لتفعيل شهادة أساسيات التحول الرقمى على منتسبى تلك المؤسسات.

استعرض المجلس عدة تقارير حول نتائج الزيارات الميدانية للكليات والمعاهد التى بدأت أو ستبدأ الدراسة بها، والتابعة للجان قطاعات (الدراسات الصيدلية – طب الأسنان – العلاج الطبيعى – الآداب – دراسات الطفولة ورياض الأطفال – التربية النوعية والاقتصاد المنزلى)، ووجه المجلس باستكمال كافة الامكانيات المادية والبشرية لضمان حسن استمرار العملية التعليمية.

وقدم د. محمد عامر المدير التنفيذى لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، تقريرا تفصيليا حول ما تم إنشاءه من مراكز اكتشاف ورعاية الموهوبين والنوابغ والمبدعين بمختلف الجامعات، وكذلك ما تم إطلاقه من برامج الصندوق لدعم الطلاب الموهوبين والنوابغ والمبدعين، مشيرا إلى أن هذه البرامج شملت (حافز الابتكار، صناع التميز، اكتشاف المبتكرين، رواد الأعمال فى مصر)، بالإضافة إلى إعداد مسابقة بين الجامعات والمراكز البحثية فى مجال الابتكار والتعاون مع الصناعة.

وافق المجلس على إطلاق مبادرة تنمية مهارات طلاب الجامعات المصرية؛ للمنافسة فى سوق العمل وتأهيلهم لوظائف المستقبل بعنوان "Skills up"، وأوضح د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا أن هذه المبادرة تهدف إلى دعم جهود الجامعات المصرية فى تقديم برامج بناء قدرات تؤهل الخريج لسوق العمل المحلى والدولى، من خلال حزمة من البرامج التدريبية فى مهارات التواصل، وتنمية الذات، والتفكير النقدى، والتحول الرقمى، وزيادة الأعمال، والتسويق التكنولوجى، والشركات التكنولوجية الناشئة، والملكية الفكرية وغيرها، وستوفر أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا دعما ماديا لهذه المبادرة بمبلغ 3 مليون جنيه سنويا.

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بأن المجلس وافق على بدء الدراسة بكلية الطب جامعة العريش، خلال العام الدراسى 2022/2023.

وأضاف المتحدث الرسمى أن المجلس وافق على قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية هذا العام للالتحاق بالجامعات العام الدراسى 2022/2023 بذات قواعد التنسيق المعمول بها فى العام الماضى.

وأضاف المتحدث الرسمى أن المجلس وافق على قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية هذا العام للالتحاق بالجامعات العام الدراسى 2022/2023 بذات قواعد التنسيق المعمول بها فى العام الماضى.

وأضاف المتحدث الرسمى أن المجلس وافق أيضا على قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية)، للالتحاق بالعام الدراسى 2022/2023 بذات قواعد التنسيق المعمول بها فى العام الماضى، وفق الحدود الدنيا التالية:

1- أن يكون الحد الأدنى بنسبة 95% على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات الطب.

2- أن يكون الحد الأدنى بنسبة 90% على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام.

3- أن يكون الحد الأدنى بنسبة 85% على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات.

4- أن يكون القبول بأسبقية المجموع الكلى أو الاعتبارى لدرجات الطالب، وذلك فى حدود الأعداد المقررة لكل شهادة، نظرا لأن هذه الكليات تتطلب مستوى علمى متميز.

5- تقديم المستند الذى يفيد الإقامة الشرعية النظامية الفعلية للطالب وولى أمره فى الدولة الحاصل منها الطالب على الشهادة الثانوية المعادلة طوال مدة الدراسة التى تمنح الشهادة الثانوية المعادلة على أساسها (ويتحدد تاريخ بدء الدراسة وانتهائها وانتهاء الامتحانات بكتاب موثق من كل من المستشار الثقافى المصرى من الدولة المانحة للشهادة أو المستشار الثقافى للدولة المانحة للشهادة فى جمهورية مصر العربية)، وذلك بتقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافى المصرى أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة وجواز سفر موضحا به تواريخ وجهة الدخول والخروج وشهادة تحركات موضحا بها تواريخ وجهة الدخول والخروج، وذلك تنفيذا للحكم القضائى الصادر من مجلس الدولة فى هذا الشأن.

6- يتم ترشيح طلاب الشهادات المعادلة (العربية - الأجنبية) لكليات الجامعات الحكومية المصرية، وفقا لمحافظة السكن التى يقوم بتسجيلها الطالب ضمن بياناته الأساسية على موقع مكتب التنسيق.

وافق المجلس على قواعد وإجراءات قبول الطلاب الوافدين بالجامعات والمعاهد المصرية (المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا) للالتحاق بالعام الجامعى 2022/2023.

وأضاف المتحدث الرسمى أن المجلس وافق على إجراء اختبارات القدرات لكافة الكليات التى يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة، بذات قواعد وإجراءات اختبارات القبول المعمول بها فى العام الماضى دون تغيير، مع مراعاة إلغاء كليات السياحة والفنادق من قوائم الكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات.

كما وافق المجلس على التشكيل الجديد للجنة العليا للتنسيق للعام الجامعى 2022/2023، والذى جاء على النحو التالى: يتولى السيد الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئاسة اللجنة، على أن تضم عضوية كل من، رئيس جامعة بنى سويف، رئيس جامعة دمياط، رئيس جامعة القاهرة، رئيس جامعة عين شمس، رئيس جامعة مطروح، رئيس جامعة الإسكندرية، رئيس جامعة سوهاج، رئيس جامعة الفيوم، رئيس جامعة حلوان، رئيس جامعة كفر الشيخ، أمين المجلس الأعلى للجامعات، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، د. سمير شاهين الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة ومسئول التنسيق الإلكترونى، ومدير عام الشئون الفنية بالمجلس الأعلى للجامعات.