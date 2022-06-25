متحدث الوزراء: الدولة مستمرة بتنفيذ «حياة كريمة» حتى فى ظل الظروف العالمية

وشدد متحدث مجلس الوزراء -تعليقا على جولة رئيس الوزراء التفقدية لمشروعات حياة كريمة بـ محافظة الغربية، خلال اتصال هاتفى مع برنامج "صالة التحرير" الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية (صدى البلد) اليوم السبت- على أن الحكومة مستمرة فى تقديم يد العون والمساعدة لقاطنى الريف المصرى من خلال الاستمرار فى تنفيذ مشروعات حياة كريمة.
وأكد أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى حريص على المتابعة الميدانية لسير الأعمال فى مختلف المشروعات، حيث تفقد اليوم مركز زفتى الجارى تنفيذ مشروعات حياة كريمة به، مبينا أن التطوير يخدم 600 ألف مواطن فى مركز زفتى، كما أن حجم المشروعات الجارى تنفيذها أكثر من ألف مشروع.
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