متحدث الوزراء: الدولة مستمرة بتنفيذ «حياة كريمة» حتى فى ظل الظروف العالمية

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير نادر سعد، استمرار العمل فى مشروعات (حياة كريمة لتطوير الريف المصرى)، حتى فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية التى أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة فى مشروعات (حياة كريمة)، قائلا: "مستمرون فى تنفيذ المشروعات لمساعدة المواطنين على مواجهة ظروف المعيشة".





وشدد متحدث مجلس الوزراء -تعليقا على جولة رئيس الوزراء التفقدية لمشروعات حياة كريمة بـ محافظة الغربية، خلال اتصال هاتفى مع برنامج "صالة التحرير" الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية (صدى البلد) اليوم السبت- على أن الحكومة مستمرة فى تقديم يد العون والمساعدة لقاطنى الريف المصرى من خلال الاستمرار فى تنفيذ مشروعات حياة كريمة.

وأكد أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى حريص على المتابعة الميدانية لسير الأعمال فى مختلف المشروعات، حيث تفقد اليوم مركز زفتى الجارى تنفيذ مشروعات حياة كريمة به، مبينا أن التطوير يخدم 600 ألف مواطن فى مركز زفتى، كما أن حجم المشروعات الجارى تنفيذها أكثر من ألف مشروع.