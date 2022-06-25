التضامن تحذر .. زواج الأطفال يضر بحقوق الفتاة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - نشرت وزارة التضامن الاجتماعى على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، مساء اليوم، إنفوجرافًا حذرت فيه من الزواج المبكر للأطفال فإنه يضيع من حقوق الفتاة.





وعلقت الوزارة قائلة : "لو عايز تدمر مستقبل بنتك وتضيع حقوقها جوزها قبل 18 سنة، لأن جوازها فى سن الطفولة هيعرض حياتها للخطر ويحرمها من أبسط حقوقها فى التعليم والحياة الكريمة". كما يؤدى زواج الطفلة إلى تركها الدراسة فى المراحل الأولى للتعليم، وينتهك حقها فى التنمية قدراتها ومهاراتها، ويعرضها لمشكلات صحية بسبب الحمل.

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