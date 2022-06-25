الرئيس السيسي يودع الأمير تميم بن حمد آل ثاني بعد زيارته للقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 08:23 مساءً - حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على وداع الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بعد زيارته للقاهرة استمرت يومين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل بمطار القاهرة الأمير تميم بن حمد أمير قطر في زيارة للقاهرة استغرقت يومين لبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الزيارة تضمنت عقد مباحثات ثنائية بين الزعيمين في مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.