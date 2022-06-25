أخبار مصرية

الرئيس السيسي يودع الأمير تميم بن حمد آل ثاني بعد زيارته للقاهرة

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 08:23 مساءً - حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على وداع الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بعد زيارته للقاهرة استمرت يومين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل بمطار القاهرة الأمير تميم بن حمد أمير قطر في زيارة للقاهرة استغرقت يومين لبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

 

وصرح السفير بسام راضى،  المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الزيارة تضمنت عقد مباحثات ثنائية بين الزعيمين في مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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