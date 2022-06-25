انت الان تتابع خبر عاجل| منحة للعاملين بالسكك الحديدية ومترو الأنفاق.. مكافأة كبيرة في عيد الأضحى والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وافق المهندس كامل الوزير وزير النقل، اليوم السبت 25 يونيو 2022، على منح العاملين بالسكك الحديدية ومترو الأنفاق، على منحهم مكافأة عيد الأضحى المبارك، تشجيعًا لهم على عملهم المتواصل، حسب ما أعلن عبد الفتاح فكري رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق.

منحة للعاملين بـ السكك الحديدية ومترو الأنفاق

حيث أكد فكري، أن وزير النقل والمواصلات لم يمنح فقط العاملين بالسكك الحديدية ومترو الأنفاق، بل العاملين بالشركات التابعة والعمالة الموسمية بنظام الـ 55 يوم، مشيرًا إلى أنه منحهم 750 جنيهًا بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

من جانبها تقدمت النِّقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق بالشكر للمهندس مصطفى أبو المكارم رئيس الهيئة والمهندس علي فضالي رئيس جهاز المترو علي دعمهم وسرعة استجابتهم لمطالب العاملين.