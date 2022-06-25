الأرصاد تحذر المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 08:22 مساءً - حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة وتجنب نزول البحر أثناء هذه الفترة لتجنب ضربات الشمس والإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وقدمت غانم العديد من الإرشادات، عند نزول البحر في الفترة من بعد شروق الشمس وحتى بداية فترة الظهيرة وأيضًا بعد فترة الظهيرة بداية من الساعة 3 عصرًا.

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" والمُذاع عبر فضائية "TEN"، حالة الطقس في المناطق الساحلية، قائلة إن اليوم أغلب المناطق الساحلية تشهد انخفاض في درجات الحرارة، حيث تتراوح درجات الحرارة في المناطق المطلة على البحر المتوسط منها الإسكندرية ومطروح بين 30 و31 درجة مئوية.

وأشارت منار غانم، إلى أن حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط معتدلة ومؤهلة لكافة أعمال الصيد والأنشطة البحرية، أما بالنسبة للمناطق المطلة على البحر الأحمر منها الغردقة وشرم الشيخ تشهد ارتفاع في درجات الحرارة حيث يتراوح متوسط درجات الحرارة فيها بين الـ 38 و39 درجة مئوية وهذا يعني أجواء شديدة الحرارة خلال فترة النهار ومعتدلة خلال فترة الليل كما تسمح حالة البحر لممارسة كافة الأنشطة البحرية.