بابا الفاتيكان يعتمد انتخاب الأب جان نائبا بطريركيا للروم الكاثوليك بمصر

جدة - نرمين السيد - ولد الأب جان - مارى شامى ببيروت 14 أيار لعام 1962، كما أنه من خريجى مدرسة الإخوة فى لبنان ومصر. درس الهندسة الداخلية والموسيقى الكلاسيكية. تلقى تدريبا فى مهارات الرياضة، ومرافقة الصم وذوى الإعاقة الحركية والبصرية بين 1978 و1995.

درس اللاهوت فى إكليريكية جمعية كهنة البرادو فى ليمونه قرب ليون، بفرنسا بين عامى 1991 و1996، ثم درس راعوية الصحة فى المدينة نفسها، ومرافقة المرضى والعناية بكبار السن والمنازعين. بين عامى 1996- 1998 تلقى تنشئة لمرشدى الصم فى أوروبا، ثم عمل فى حقل العناية بالأشخاص ذوى الإعاقة الحركية والسمعية والبصرية.

ومن الناحية المهنية، عمل الأب جان - مارى شامى فى حقل الهندسة الداخلية بين 1981 و1996. دخل إكليريكية القديسة حنة فى الربوة سنة 1994، وسيم كاهنا فى 8 كانون لعام الأول 1996.

تركزت خدمته الكهنوتية حول الرعاية والعناية بالأشخاص الصم. عين خادم رعية سيدة البشارة فى زقاق البلاط سنة 1997. عين قيما عاما لإيبارشية بيروت وجبيل وتوابعهما من 2002 - 2012، كما عين نائبا أسقفيا خاصا بين 2010 – 2012.

كان أستاذ الثقافة الدينية فى مدرسة سيدة الجمهور للآباء اليسوعيين من 1996 إلى عام 2000، وأستاذ التعليم المسيحي للأطفال الصم فى مدرسة التدرب على السمع والنطق فى عين عار ومدرسة الأب روبرتس للصم للراهبات الشويريات بين 1996 - 2002.

أسس مرشدية الصم سنة 1997، ومعها بدأ مشوار مرافقتهم الروحية والكنسية، كما أسس سنة 1999 جمعية الإصغاء الخيرية التى شعارها: أبعد من السمع، الإصغاء إلى الأكثر حاجة.

وأسس المركز التربوي لفرز النفايات الصلبة غير العضوية. فى السنة نفسها، أسس جماعة الدير الخفى التى تعنى بالمرافقة الروحية للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة.

إلى جانب اللغة العربية، يتكلم الأب المنتخب اللغات الفرنسية، والإنجليزية، والإيطالية، ولغة الإشارة اللبنانية، بالإضافة إلى إلمامه باليونانية القديمة.

وفى سياق متصل قدم الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر التهانى إلى الأب جان مارى لانتخابه نائبا بطريركيا على إيبارشية مصر والسودان للروم الكاثوليك.

وقال فى بيان له: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسى، نهنئ الأب جان مارى شامى، لانتخابه رئيسا لأساقفة طرسوس شرفا، ونائبا بطريركيا على إيبارشية مصر والسودان للروم الملكيين الكاثوليك، ونهنئ أيضا بهذه المناسبة غبطة البطريرك يوسف العبسى، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك، كما نصلى إلى الله القدير، حتى يبارك خدمة الأب جان مارى الجديدة، تحت رعاية ومعونة الروح القدس".