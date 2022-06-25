محافظ شمال سيناء يقدم واجب العزاء فى شيخ مجاهدى سيناء

وأكد المحافظ على أن المناضل الراحل كان أحد أفراد منظمة سيناء العربية ونفذ أكثر من عملية فدائية أثناء الاحتلال الإسرائيلى لسيناء وهو من خيرة أبطال أبناء قبائل سيناء الذين أدوا دورا وطنيا خلال فترة احتلال إسرائيل لشبه جزيرة سيناء، إذ قام بأعمال بطولية نادرة من نوعها وتعرض للسجن والتعذيب فى إسرائيل، وتم خروجه فى تبادل لأسرى مع الكيان الإسرائيلى.
كما وهب الراحل حياته من أجل هذا الوطن وتفانى فى خدمته، وقد حصل على نوط الامتياز من الطبقة الأولى من الرئيس الراحل محمد أنور السادات.
وتقدم المحافظ ونائبه باسم كل القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية بخالص العزاء إلى أسرة وأهالى الفقيد فى قرية الجورة مركز الشيخ زويد، كما قدما العزاء إلى كل قبائل سيناء لوفاة المناضل وشيخ مجاهدى سيناء داعين له بالرحمة والمغفرة جزاء ما قدمه لوطنه وأهله وكل سيناء.
وكان فى استقبال المحافظ ونائبه سعيد عرادة رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد وعدد من مشايخ وعواقل وأهالى قبيلة السواركة وباقى قبائل سيناء.
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