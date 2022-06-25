انت الان تتابع تفاصيل خبر محافظ البحر الأحمر لـ وفد صناعة النواب: الرهان علي وعي المواطن والمحافظة بها عوامل جذب استثمارية وصناعية فريدة حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /706913/محافظ-البحر-الأحمر-لـ-وفد-صناعة-النواب- الرهان-علي-وعي-المواطن-والمحافظة-بها-عوامل-جذب-استثمارية-وصناعية-فريدة

قال اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، أن الرهان علي وعي المواطن وعلي ثقافته لاحداث تنميه حقيقيه للاقتصاد الوطني، وكشف عن خطه لتطوير المنطقة الصناعية بميناء سفاجا ، موضحا بأنه وسيكون من أكبر الموانئ واضافة كبيرة للقطاع الصناعى ومن اهم الأدوات الجاذبة للاستثمار والمصنعين، بالاضافه الي تمتع البحر الاحمر بعوامل جذب استثماريه ولدينا متسع كبير من الأراضي الصناعيه ومصادر للطاقه والغاز بالاضافة إلي توافر مواد الخامه اللازمه لإنجاح الصناعه.

دوت الخليج

وأضاف حنفى، خلال استقباله وفد لجنه الصناعه بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمد محمود ، إن مشروع المدينة الصناعية بالغردقة سينقل المحافظة لمكانة عظيمة فى القطاع الصناعى ومن قلاع الصناعة الوطنية ، مشددا علي ضرورة تذليل العقبات بتوحيد الجهات الصناعيه.

المنطقة الصناعية بالغردقة

وتضم المنطقة الصناعية بالغردقة قرابة 218 مصنعا صغيرا ومتناهي الصغر، على مساحة قرابة 40 فدان غرب المدينة، بتكلفة 500 مليون، ضمن مشروعات المدن الصناعية التى تقام فى أغلب محافظات الجمهورية والتى من المقرر أن تقام بداخلها 4400 مصنع، ويقام بالمجمع 218 ورشة صناعية بمساحات مختلفة ما بين 250 إلى 600 متر ومضاعفاتها حسب إمكانية المصنع ومعداته، وسيتم إلحاق مخزن خاص لكل مصنع لتخزين مستلزمات الإنتاج وكذلك المنتج للمستهلك

وتأتى الزيارة الميدانية في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لدعم قطاع الصناعة، ويضم وفد اللجنه النائب معتز محمد محمود رئيس اللجنه ومحمد سعد عوض الله وكيل اللجنه وشحاته ابوزيد امين سر اللجنه ، والنواب محمد حمدي موسي وخالد القط وعادل عامر ومصطفي بدران.