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القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - يسعى طلاب الصف الثالث الثانوي إلى التعرف على عدد الأسئلة بامتحانات الثانوية العامة لكل مادة من المواد الدراسية الأساسية التي تضاف إلى المجموع.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة في المواد التي تضاف إلى المجموع، حيث يختلف عدد الأسئلة من مادة إلى أخرى، وتتراوح ما بين 60 سؤالًا كأكبر عدد أسئلة بامتحانات الثانوية العامة وأقل عدد أسئلة بالمواد التي تضاف إلى المجموع 25 سؤالًا.

وتعتمد أسئلة امتحانات الثانوية العامة وفقا لنظام التقييم الجديد بالمرحلة الثانوية على نظام أسئلة تقيس مستوى الفهم والتحليل وليس مستوى الحفظ كما كان متبع في الأعوام السابقة للثانوية العامة، كما أن جميع الأسئلة تكون بنظام الاختيار من متعدد بنظام البابل شيت، ولا يوجد أسئلة مقالية.

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تنطلق غدا الأحد، امتحانات الثانوية العامة 2022 ، في المواد الأساسية التي تضاف إلى المجموع، حيث يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي، الامتحان في مادة اللغة العربية.

ويبدأ الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحا، غير أنه ينبغي على الطلاب الحضور الساعة الثامنة صباحا قبل بدء الامتحان، لتمكين المراقبين والملاحظين من تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائيةمنفيروسكورونا، إضافة إلى تطبيق الإجراءات الخاصة بالتأكد من عدم وجود أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات – أو أي أجهزة" تساعد على الغش، لعدم حدوث أي تكدس خارج اللجان.

عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 علمي وأدبي

وبحسب تصريحات مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بكون عدد أسئلة امتحان مادة اللغة العربية 60 سؤالًا، وهي أكثر المواد من حيث عدد الأسئلة.

بينما يكون عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة في مواد الأحياء ومادة التاريخ ومادة الكيمياء زمادة الفيزياء ومادة الجيولوجيا و مادة علم النفس و مادة الفلسفة و مادة الجغرافيا ) 50 سؤالًا لكل مادة منهما.

كما تتكون مادة اللغة الأجنبية الأولى ( اللغة الإنجليزية) من 40 سؤالًا.

فيما تصل عدد الأسئلة بامتحانات مادة اللغة الأجنبية الثانية، سواء كانت مادة (اللغة الفرنسية او مادة اللغة الإسبانية أو اللغة الإيطالية أو اللغة الصينية أو اللغة الألمانية) إلى 33 سؤالًا، لكل مادة من هذه المواد.

وعن مادة الرياضيات، التي تنقسم إلى فروع، مثل مادة الجبر و (الاستاتيكا) والديناميكا والتفاضل والتكامل، تتكون من 25 سؤالًا لكل فرع من فروع المادة.