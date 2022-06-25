انت الان تتابع خبر مصاريف الجامعات الخاصة 2022.. متوفرة لكل الطلاب إلكترونياً الحقوا مكانكم فيها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تستمر الجامعات الخاصة بجميع المحافظات في استقبال كل طلاب الشهادات العربية والأجنبية الذيم يريدون الالتحاق بجميع البرامج الدراسية للعام الجامعي القادم طبقاً لحد الأدني، وهو الذي أعلنها المجلس الاعلي للجامعات الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار وجميع رؤساء الجامعات.

مصاريف الجامعات الخاصة 2022 للعام المقبل

وأعلن الدكتور عباده سرحان رئيس جامعة المستقبل خلال العديد من التصريحات، على ضرورة الالتزام بالقرارات والضوابط التي تم تحديدها من قبل الاعلى للجامعات الخاصة برئاسة عبد الغغار، وذلك فيما يتعلق بقواعد القبول والحدود الدنيا للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية وما يعادلها سواء العربية أو الأجنبية، وتم الكشف عن قيمة المصروفات الدراسية للعام الدراسي القادم 2022/2023.

تنسيق القبول في الجامعات الخاصة للعام المقبل 2022/2023

ومن ناحية الدكتور صديق عبد السلام رئيس جامعة الأهرام الكندية، أكد أن الجامعة تعمل في الوقت الحالي لاستقبال الطلاب الذين يريدون الالتحاق في الكليات المختلفة، وهذا لتنفيذ توجيهات المجلس الأعلي للجامعات الخاصة، ويتم العمل حالياً للتمهيد إلى استقبال الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية.