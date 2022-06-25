تعيين المستشار محمد عيد محجوب رئيسًا لمجلس القضاء الأعلى

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 07:25 مساءً - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين المستشار محمد عيد محجوب رئيسًا لمحكمة النقض رئيسًا لمجلس القضاء الأعلى خلفًا للمستشار عمر عويضة والذي شغل المنصب لدورتين متتاليتين.

وننشر السيرة الذاتية للمستشار محمد عيد محجوب رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض.

حصل محجوب على ليسانس الحقوق عام 1976 من جامعة القاهرة، وشغل منصب مساعد أول لوزير العدل منذ يوليو 2017، وهو عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي منذ 2014، كما شغل منصب مستشار فني لرئيس محكمة النقض بين 2009 إلى 2012، وأمين عام مساعد لمجلس القضاء الأعلى بين 2001 و2009، ونائب رئيس محكمة النقض بين 1999 و2001، ومحام عام في نيابة النقض بين 1993 و1999، ورئيس محكمة ابتدائية بين 1986 إلى 1990، وقاض في المحاكم الابتدائية بين 1983 إلى 1986، ووكيل في النيابة العامة بين 1980 إلى 1983، ومعاون في النيابة ذاتها بين 1977 إلى 1980.