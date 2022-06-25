التعليم العالى تتعاون مع 15جامعة وأمديست لإنشاء مراكز لخدمة ذوى الهمم (صور)

جدة - نرمين السيد - ووقع البرتوكول عن أمديست د. كوينسى ديرمودى مدير برنامج منح الجامعات الحكومية بـ "أمديست"، وذلك بحضور رؤساء الجامعات الخمس عشرة، ومُمثلى منظمة أمديست والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة التعليم العالى والدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى للوزارة.

وشملت الجامعات الحكومية التى سيتم إنشاء مراكز بها لخدمة ودعم ذوى الهمم، جامعات "طنطا، الزقازيق، حلوان، قناة السويس، بنى سويف، جنوب الوادى، الفيوم، سوهاج، دمنهور، دمياط، السويس، مدينة السادات، العريش، الوادى الجديد، الأقصر"، وسيتم تمويل هذه المراكز من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وفى كلمته، أكد نائب الوزير لشؤون الجامعات على اهتمام الوزارة والحكومة المصرية بذوى الهمم، واتخاذ التدابير الملموسة لتهيئة بيئة مناسبة لهم، حيث إنهم جزء لا يتجزأ عن المجتمع، ولهم حقوق، ومن حقهم الاندماج فى المجتمع، والحصول على التدريب والدعم؛ لتمكنيهم من حقوقهم، مشيرًا إلى أن الجامعات تقوم بوضع خطط وبرامج لتوفير فرص متكافئة لذوى الهمم.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إنشاء مراكز لخدمة ودعم الأشخاص ذوى الهمم بالجامعات المصرية، يُعتبر إضافة كبيرة لهذه الجامعات، وخطوة مهمة نحو دمج الطلاب ذوى الهمم مع أقرانهم، مؤكدًا استعداد الوزارة والجامعات لتقديم كافة أوجه الدعم لهؤلاء الطلاب كرسالة واجبة التحقيق تجاه أبنائنا من ذوى الهمم.

كما ثمن د. عاشور الدور الذى تقوم به الجامعات المصرية فى التيسيير على الطلاب ذوى الهمم وتوفير سبل الراحة لهم، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم أوجه الدعم للجامعات من أجل إنشاء مراكز ذوى الهمم، مشيرًا إلى أن إنشاء الخمسة عشر مركزًا يعد جزء من برنامج منح الجامعات الحكومية الخاص بمبادرة التعليم العالى "الأمريكية – المصرية" لخدمة الاحتياجات الأكاديمية والبدنية والمجتمعية للطلاب ذوى الهمم داخل الحرم الجامعى وتعزيز المساواة فى الحصول على التعليم العالى لذوى الهمم داخل الجامعات.

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن مراكز ذوى الهمم بالجامعات الحكومية تعمل على تعزيز الوعى بحقوق ذوى الهمم، ودعم التحاق هؤلاء الطلاب بمجالات دراسية جديدة، وتدريب الأساتذة على طرق التدريس الدامجة، وضمان توفير التيسيرات المناسبة، ووضع خطة لتجديد المبانى بحيث تكون متاحة لجميع أنواع الإعاقات، وتوفير التكنولوجيا المساعدة لإتمام عملية التعليم على أكمل وجه.

وأضاف المتحدث الرسمى أن هذه المراكز تقوم بإنشاء قواعد بيانات لحصر أعداد ذوى الهمم فى الحرم الجامعى مع تصنيف نوع إعاقتهم؛ ووضع نظم وإجراءات وسياسات موحدة لضمان تيسيرات ملائمة لجميع طلاب الكليات المختلفة داخل كل جامعة؛ وإنشاء إدارة لمتابعة شكاوى الطلاب داخل مراكز ذوى الهمم، بالإضافة للتواصل والتنسيق مع وحدات الحرم الجامعى الأخرى.

ويعد النموذج المُستدام لمراكز خدمة الطلاب ذوى الهمم المُصمم من قبل أمديست بمثابة وحدة مركزية تخدم وتتواصل مع الجامعة بأكملها، وترسل التقارير مباشرة إلى نائب رئيس الجامعة، وينطوى دور المراكز بشكل أساسى على أربعة محاور "السياسة والدعم والأنظمة، التدريب على بناء الكوادر، إتاحة أماكن مناسبة داخل الحرم الجامعى، زيادة الوعى وأنشطة الدمج"، ويعتبر إنشاء تلك المراكز ضمن برنامج منح الجامعات الحكومية الخاص بمبادرة التعليم العالى "الأمريكية - المصرية"، لخدمة الاحتياجات الأكاديمية والبدنية والمُجتمعية للطلاب ذوى الهمم داخل الحرم الجامعى، وتعزيز المساواة بينهم فى الحصول على التعليم العالى داخل الجامعات.

يذكر أن الجامعات الخمس عشرة قاموا بالتقدم للبرنامج، وتم اختيارها من خلال عملية اختيار شفافة وعادلة؛ بناءًا على معايير قياسية، وقد قامت الجامعات المُتقدمة للبرنامج بإظهار القدرة والالتزام على الدعم المُستمر لدمج الطلاب ذوى الهمم داخل المجتمع الجامعى، حيث يأتى إنشاء مراكز خدمة الطلاب ذوى الهمم كامتداد إلى الخمس مراكز الموجودة بالفعل فى كل من جامعات "القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، أسيوط، المنصورة"، وقدمت تلك المراكز الخمس، خدمات بشكل مُنتظم لأعداد متزايدة كل عام (فيما يقرب من 4500 طالب من ذوى الهمم خلال العام الماضى، وقامت المراكز برفع درجة الوعى بحقوق الأشخاص ذوى القدرات الخاصة، ودعم الجامعات فى الالتزام بتطبيق قانون الإعاقة لسنة 2018، وقامت المراكز أيضًا بالمساهمة فى وضع خطة تطوير المبانى الجامعية لتيسير تنقلاتهم داخل الحرم الجامعى، كما تعمل المراكز على زيادة الوعى باستخدام الأدوات المساعدة، وبالتالى تقليل العقبات التى تعوق الطالب عن ممارسة حياته الجامعية التعليمية، كما قدم برنامج منح الجامعات الحكومية الخاص بمبادرة التعيلم العالى (الأمريكية – المصرية) نحو 673 منحة للشباب المصريين الموهوبين من السبعة وعشرين محافظة بمصر، بما فى ذلك 44 شخصًا من ذوى الهمم لإعدادهم لسوق العمل.

أما عن أمديست، فستقوم بالدعم فى بناء الكوادر والمساعدة والإشراف على تنفيذ نموذج مركز خدمة الطلاب ذوى الهمم وإدارته، وتشمل التدريبات تدريبًا فى مصر وفى الولايات المتحدة الأمريكية فى جولة دراسية مدتها 10 أيام مع إحدى الجامعات الأمريكية، كما ستقوم أمديست بتجهيز المراكز بالأثاث وشراء التكنولوجيا المساعدة، وتوفير التدريب على استخدامها.

وتعد أمديست منظمة أمريكية رائدة غير ربحية مُتخصصة فى التعليم الدولى والتدريب والتنمية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتقدم أمديست خدماتها لنحو نصف مليون شخص سنويًا، وتعمل بشكل مُستمر فى مصر منذ أكثر من 60 عامًا على توسيع نطاق الفرص التعليمية.