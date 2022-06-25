تخريج الدفعه الأولى لمدرسة الشهيد أحمد تعلب الفندقية للتكنولجيا التطبيقية

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان صحفى، حضر الاحتفالية الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومحمد عبد الرحمن المدير التنفيذى للمؤسسة، والمهندس أحمد على، الرئيس التنفيذى للبرامج، والدكتور صابر حسن، رئيس قطاع التعليم، وأماربال ساندهو الرئيس التنفيذى لشركة أمريكانا "قطاع المطاعم" وأوكسانا ستانيسزوسكا، مدير شئون الموظفين فى أمريكانا "قطاع المطاعم"، وديفيد أسيفا، مدير فرع مصر، ومحمد حسن المدير المالى.

وفى كلمته، رحب الدكتور طارق شوقى بالحضور، مؤكدا أن منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية التى بدأت الوزارة فى إنشائها منذ سبتمبر 2018، تهدف إلى تكوين منظومة تعليمية متكاملة قادرة على تطوير التعليم الفنى بمصر وجعله يواكب أفضل نظم التعليم الفنى بالعالم، وذلك عن طريق إعداد مناهج متطورة مبنية على منهجية الجدارات لتواكب الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، وتأهيل المعلمين وفق أحدث النظم والمعايير من خلال تدريبات معتمدة على أيدى خبراء من داخل وخارج مصر، مما سيؤدى بالضرورة إلى إعداد خريجين مؤهلين لمواكبة مختلف التخصصات التى يحتاجها سوق العمل المحلى والدولى.

وأشار الدكتور طارق شوقى إلى أن تطوير التعليم الفنى يعد استثمارا فى رأس المال البشرى بما يضمن مستقبلا مزدهرا لخطط التنمية الاقتصادية، موضحا أن الوزارة تسعى إلى إطلاق المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية فى مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية، يكون بها تخصصات جديدة تخاطب مهن المستقبل، وذلك لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من الطلاب للالتحاق بهذه المدارس التى تمثل مدارس التعليم الفنى المطور.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفنى، إن الوزارة قامت منذ ثلاث سنوات بإطلاق نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية، كنموذج جديد لتعليم فنى متطور ويشارك فى تطويره القطاع الخاص، وقطاع الأعمال العام، انطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية تجاه الوطن، إلى جانب الفائدة التى ستعود عليهما، وعلى الصناعة المصرية من تأهيل كوادر فنية مؤهلة وقادرة على سد احتياجات سوق العمل.

وقال محمد عبد الرحمن، المدير التنفيذى لمؤسسة مصر الخير، إن هناك اهتماما كبيرا بمؤسسة مصر الخير، بالتعليم الفنى استنادا لرؤية مصر 2030، وللتغلب على الفجوة الموجودة بين التعليم وسوق العمل.

وأضاف محمد عبد الرحمن أنه فخور وسعيد بالمشاركة فى تخريج أول دفعة من طلاب مدرسة الشهيد النقيب أحمد حامد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية، موضحا أنه باكورة للتوجه نحو تطوير التعليم الفنى، مشيرا إلى أن مؤسسة مصر الخير منذ تأسيسها قبل 15 عاما والتعليم من أهم المحاور التى تعمل بها، موضحا أن هناك أكثر 1000 مدرسة مجتمعية تابعة لمؤسسة مصر الخير، كما تم تقديم أكثر 2000 منحة داخليا وخارجيا وبعضها كان فى التعليم الفنى.

وأكد الرئيس التنفيذى لمؤسسة مصر الخير، على دور التعليم الفنى فى دفع عجلة التنمية، موضحا أنه قاطرة التنمية والتقدم فى الدول المتقدمة والنامية، مشيدا باهتمام الدولة بالتعليم الفنى الذى سوف نجنى ثماره قريبا فى دفع عجلة التنمية.

ولفت إلى أن تلك المدارس تعمل على تطبيق الجانب النظرى على أساس مناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات ومعتمدة دولية، والجانب العملى من خلال توفير تدريب عملى للطلاب مع شريك الصناعة أمريكانا كما يتم تدريب الطلاب على المهارات الحياتية واللغة الإنجليزية.

وأضاف أن المشروع يعمل على تكوين شراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ومؤسسة "مصر الخير" ومجموعة أمريكانا لمدة 10 سنوات، لإنشاء مجمع تعليمى متخصص فى إدارة وتشغيل المطعم يتبع نظام 3+2+2 بالتعاون مع شريك تعليمى دولى متخصص City & Guilds.

ومن جانبه قال المهندس أحمد على الرئيس التنفيذى للبرامج بمؤسسة "مصر الخير" أن الدراسة فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية الثانوية الفندقية المتخصصة فى المطاعم تكون لمدة 3 سنوات يمنح خلالها الطالب شهادة دبلوم فنى معتمد دوليا تؤهله للعمل فى المطاعم بوظيفة عضو فريق بالمطعم Team Member من الشريك التعليمى الدولى City & Guilds.

ويتم تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج 3 سنوات بمدرسة الشهيد أحمد تعلب بمدينة نصر وهى أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية فى مصر تطبق تخصص إدارة وتشغيل المطاعم - نظام الثلاث سنوات وتقوم المدرسة على التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وشركة أمريكانا.

وكشف الدكتور صابر حسن رئيس قطاع التعليم بمؤسسة "مصر الخير" أن الأنشطة التى تم تنفيذها خلال فترات المشروع شملت توقيع بروتوكول مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بشهر يونيو 2018 وتوقيع بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية للمشروعات السياحية (أمريكانا) مارس 2019، كما تم الإعلان عن التخصص (فنى تشغيل مطاعم).

وأشار إلى أنه كان قد تم عمل مقابلات شخصيه لطلاب المرحلة الإعدادية وإعداد الخطة الدراسية ورفع كفاءة 10 معلمين للتخصصات الفنية عن طريق تدريبات على مفهوم إدارة الصف ودور المعلم فى إدارة الصف والعوامل المؤثرة على إدارة الصف، وكذلك تنظيم البيئة المادية للفصل وإدارة الوقت والتدريب على نظام الجدارات ومفهومها.

يذكر أن المهام المنوطة بها مؤسسة "مصر الخير" هى توفير الزى المدرسى للطلاب وخامات التدريب العملى بالمدرسة وتحمل حافز الإثابة للمعلمين بالإضافة لتحمل حافز الإشراف الميدانى للمعلمين، وكذلك المتابعة والإشراف على التدريبات العملية بالمدرسة والتدريب على رأس العمل والمشاركة فى الحصول على شهادات city & Guilds.

كما تشمل مهام شركة أمريكانا تحمل حافز الإثابة للمعلمين وتحمل حافز الإشراف الميدانى للمعلمين ويتم تدريب الطلاب على التدريب الميدانى بمطاعم شركة أمريكانا والمشاركة فى الحصول على شهادات city & Guilds.

وبلغ عدد الطلاب نحو 319 طالب حتى الآن فى جميع السنوات الدراسية، كما بلغ عدد طلاب الدفعة التى سيتم تخريجها فى الاحتفالية 95 طالب وسيتم تكريم 9 طلاب وهم الأوائل.

وشهدت الاحتفالية تكريم عدد من الطلاب الأوائل على الدفعة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتى تعتبر مدارس مصرية ذات جودة عالمية، تقوم على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وشركات القطاع الخاص ومؤسسات تعليمية وتنموية مرموقة للحفاظ على جودة المدرسة والعملية التعليمية بها.