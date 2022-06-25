أخبار مصرية

الخارجية تحتفل بأول يوم عالمى للمرأة فى العمل الدبلوماسى

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محمد الحنبوصى 2022-06-25 17:45 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - تشارك وزارة الخارجية المصرية العالم فى الاحتفال بأول يوم عالمى دولى للمرأة فى العمل الدبلوماسى، وذلك بعدما دعمت مصر رعاية القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة كقرار غير مسبوق لتدشين الاحتفال السنوى بهذا اليوم فى تاريخ الرابع والعشرين من يونيو، وذلك عرفانًا بإسهام المرأة الفاعل فى العمل الدبلوماسى.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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