الخارجية تحتفل بأول يوم عالمى للمرأة فى العمل الدبلوماسى

جدة - نرمين السيد - تشارك وزارة الخارجية المصرية العالم فى الاحتفال بأول يوم عالمى دولى للمرأة فى العمل الدبلوماسى، وذلك بعدما دعمت مصر رعاية القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة كقرار غير مسبوق لتدشين الاحتفال السنوى بهذا اليوم فى تاريخ الرابع والعشرين من يونيو، وذلك عرفانًا بإسهام المرأة الفاعل فى العمل الدبلوماسى.





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