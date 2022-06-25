بطريرك السريان فى لبنان يستقبل الأنبا إبراهيم إسحق (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبل الأنبا مار أجناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسربان الكاثوليك مع عدد من مطارنة الكنيسة وأساقفتها الأجلاء، اليوم السبت، البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، والذى يقوم بزيارة رعوية إلى لبنان برفقة المطران توما حليم الزائر البطريركى على لبنان وبلدان الخليج ومطران إبرشية سوهاج.





وتميز اللقاء بالحوار الأخوى والودى حول القضايا المستجدة وشؤون الكنيسة القبطية الكاثوليكية والسريانية الكاثوليكية. وقد تعرف غبطة البطريرك إبراهيم إسحق على المطران إيلى جوزف وردة مطران السريان فى القاهرة والذى سيتم تجليسه واستلامه القيادة والإبرشية السريانى الكاثوليكية فى القاهرة والسودان، وسوف يكون الاحتفال فى شهر أكتوبر القادم.

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