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القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /706908/27-يونيو-حسن-شاكوش-يعتذر-لنقابة-المهن-الموسيقية-في-مؤتمر-صحفي

أعلنت نقابة المهن الموسيقية عن عقد مؤتمر صفحي، بعد غد الإثنين الموافق 27 يونيو، وذلك بحضور المسؤلين على رأسهم النقيب هاني شاكر، ليقدم شاكوش اعتذاره للنقابة.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل مؤتمر إعتذار حسن شاكوش لنقابة المهن الموسيقية

مؤتمر إعتذار حسن شاكوش

وكان محتوى بيان النقابة اليوم، إنه سيتم عقد مؤتمر صحفي بمقر نقابة المهن الموسيقية، في تمام الساعة السابعة مساءً يوم الإثنين المقبل، بحضور الفنان هاني شاكر، والفنان سعيد الأرتست، وعازفي شعبة الإيقاع، ليقدم ليقوم شاكوش بتقديم اعتذاره للنقابة بصفتها راعية لحقوق أعضائها عامة، ويقدم اعتذاره لعازفي شعبة الإيقاع بصفة خاصة.

حسن شاكوش وحلمي عبد الباقي

وجدي بالذكر، أن صرح حلمي عبد الباقي عن تفاصيل جديدة بشأن حصول شاكوش على تصريح من نقابة المهن الموسيقية وأكد على أنه عاد للنقابة بدون موافقة المجلس، وذلك عن طريق بث مباشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وقال حلمي عبد الباقي في البث المباشر: “في اجتماع المجلس تقدم شاكوش بالتماس بواسطة هيئة التحقيقات، وتناقشنا وأرجأنا النقاش تماما وقولنا مش هندي قرار في الموضوع للمجلس القادم”.

وتابع حلمي، قائلًا: “بحلف على المصحف أن هذا ما حدث، قيل لي أن في بيان مكتوب من الشئون القانونية بتقول أن مفيش حرمان لأي حد مدى الحياة، بمعنى أن الدستور يقول أنه لا يمكن حرمان شخص مدى الحياة من عمله، وطلب مني أن أوقع على هذا الورق ووقعت”.

واختتم عبد الباقي كلامه: “كل حرف بقوله أنا مسئول عنه وعارف أني ممكن يحصلي مشكلة ومستعد أقدم استقالتي، من كام يوم فوجئت بصورة الأخ شاكوش ماسك الكارنية وبيقول أنه أخد الكارنيه، مين أدهوله الله أعلم. كل حرف بأقوله أنا مسئول عنه وعارف أني ممكن يحصلي مشكلة ومستعد أقدم استقالتي، من كام يوم فوجئت بصورة الأخ شاكوش ماسك الكارنية وبيقول أنه أخد الكارنيه مين أدهوله الله أعلم”.

حسن شاكوش ونقابة الموسيقيين

وبعد حلمي عبد الباقي قد كشف الدكتور عاطف إمام، عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين، وعميد معهد الموسيقى العربية الأسبق، رفضه لانضمام حسن شاكوش لنقابة المهن الموسيقية من خلال بيان صحفي له.

وجاء به: "السادة الزملاء الأفاضل أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن الموسيقية كنت أود أن أبعث لحضراتكم من خلال بث مباشر توضيحًا لموقفي من قبول التماس مؤدي المهراجانات”.

وتابع: “حسن شاكوش وحصوله على التصريح السنوي من النقابة، وبعد البث المباشر للفنان الراقي الأستاذ حلمي عبدالباقي عضو مجلس الإدارة، والذي اتفق معه في كل ما قاله، فضلت أن أكتب لحضراتكم لتوضيح موقفي الرافض تمامًا لحصوله على التصريح”.