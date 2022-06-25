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القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /706905/أحمد-جمال-يعلن-موعد-طرح-أغنيته-الجديدة-خطير-خطير

دوت الخليج يرصد لكم موعد طرح أحمد جمال لأغنيته الجديدة “خطير خطير”

أغنية خطير خطير

ونشر أحمد جمال البوستر الرسمي للأغنية، وعلق على الصورة: “خطير خطير، استنوها يوم الاتنين على قناتي الرسمية على اليوتيوب”.

جدير بالذكر، أن الفنا أحمد جمال من مواليد 2 أبريل 1988 وقد ذاع صيته بعد اشتراكه في برنامج اكتشاف المواهب أراب آيدول على قناة ام بي سي 1 وحصوله على المركز الثاني، تخرج من كلية الصيدلة، حاز على انتباه الملحنين مثل عمار الشريعي وهاني مهنا ومحمد الحلو. يحب الموسيقى العربية والغربية ولاسيّما الفلكلور المصري وموسيقى الهاوس.

بداية أحمد جمال الفنية

معظم أغانيه التي اطلقها كانت من تلحينه مثل «قسمة ونصيب» و«يفتح الله» والموَّالين الشهيرين الذي قام بأدائهما في برنامج آراب آيدول “مين هي مصر” و “لأنك عظيمة”.

استطاع الوصول للحلقة النهائية ببرنامج آراب آيدول وإستقبله الشارع المصري بالهتافات، وأعلن في عام 2019 ارتباطه من الاعلامية السعودية ديانا الخميس التي انفصل عنها بنفس العام.

عندما كان أحمد في العاشرة من عمره قرر والد أحمد أن يلحقه ب معهد الموسيقى العربية ولكن عندما أراد أن يتقدم بأوراقه إلى المعهد، وجد والده صعوبة في دفع مروصوفاته الدراسية، ولكن لتفوق أحمد العلمي في الدراسة قررت المحافظة إعفائه من نصفها.

كانت دراسة أحمد في المعهد إلى جانب دراسته في التعليم الأساسي، وظل أحمد يدرس في المعهد 3 سنوات بقسم «العود والأصوات»، وكان أساتذته في المعهد يعتبرونه «فاكهتهم» حتى أن أستاذاً من سوريا سأل مرة أحمد وقال له«ماذا تغنى؟» فقال له «أغنى لـ عبد المطلب» ثم اختبر أكثر من زميل له، وفي النهاية قال لوالده «ابنك في يوم من الأيام سيصبح فناناً» وفعلاً أنهى أحمد الدراسة وحصل على المركز الأول على المعهد رغم أنه كان أصغر الدراسين عمراً، حيث إن كثيرا من زملائه كانوا في عمر الـ 40 عاماً ويشتهر أحمد بلقب سلطان وسيد الغناء العربى لما يتميز من صوته الرائع وإحساسه الخيالى.