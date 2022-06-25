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القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /706902/الخارجية-الإيرانية-مستعدون-لاستئناف-المفاوضات-النووية

صرح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي عقد في طهران مع وزير الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بأن بلاده مستعدة من أجل استئناف المفاوضات من أجل إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

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عبد اللهيان: الحوار مع بوريل كان إيجابيا

ووفق وكالة فارس الإيرانية قال عبد اللهيان بأن الحوار مع بوريل كان إيجابيًا حول التعاون بين إيران والاتحاد الأوروبي.

كما كشف وزير الخارجية الإيراني عن وجود مباحثات عميقة مع التكتل الأوروبي بشأن مطالبات إيران، مشددًا على استعداد طهران لاستئناف المفاوضات النووية.

كما أعرب عبد اللهيان، عن أمله بأن تنظر الولايات المتحدة الأمريكية بواقعية لمفاوضات فيينا من أجل التوصل إلى اتفاق، محذرًا أن طهران لن تقف مكتوف الأيدي عندما يتعلق الأمر بالتحركات الإسرائيلية ضد برنامجها النووي.

كسر الجمود

ويشار إلى أن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قد التقى بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم، وأكد خلالها بوريل على أن المفاوضات النووية ستستأنف خلال أيام كما أشار إلى أن زيارته لطهران كانت مهمة من أجل كسر الجمود الحاصل منذ أشهر بخصوص هذا الملف.

وتهدف هذه المباحثات إلى إعادة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتفاق النووي الايراني الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه واشنطن فى عهد الرئيس الأمريكى الأسبق دونالد ترامب عام 2018 وأعادت فرض العقوبات على ايران من جديد لتعيد الإدارة الأمريكية الحالية بقيادة الرئيس جو بايدن احياء الاتفاق النووي، إلا انه هناك عدد من القضايا العالقة بين واشنطن وطهران منها مطالبة ايران من الولايات المتحدة الأمريكية برفع الحرس الثوري الإيراني من على قائمة الإرهاب.