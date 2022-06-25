انت الان تتابع تفاصيل خبر وزير الرياضة يلتقي رئيسي اتحادي اللجان الأوليمبية الأوروبية والإفريقية بمدينة وهران بالجزائر حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /706909/وزير-الرياضة-يلتقي-رئيسي-اتحادي-اللجان-الأوليمبية-الأوروبية-والإفريقية-بمدينة-وهران-بالجزائر

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، كلاً من رئيس اتحاد اللجان الأوليمبية الأوروبية، ومصطفى براف رئيس اتحاد اللجان الأوليمبية الإفريقية، بحضور رئيس دورة ألعاب البحر المتوسط، والياباني موي واتانابي رئيس الاتحاد الدولي للجمباز.

دوت الخليج

افتتاح دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة وهران بالجزائر

جاء ذلك قبيل انطلاق حفل افتتاح دورة ألعاب البحر المتوسط التي تستضيفها مدينة وهران بالجزائر، في الفترة من 24 يونيو الجاري وحتى 4 يوليو المقبل.

تناول اللقاء الحديث حول رؤية اتحادي اللجان الأوليمبية الأوروبية والإفريقية على صعيد تعزيز التعاون المشترك، وبالتنسيق مع اللجان الأوليمبية الوطنية بالشكل الذي يساهم في تطوير الرياضة، وأداء رسالتها في توحيد وتقريب الشعوب، من خلال مختلف التجمعات والبطولات الدولية والقارية.

من جانبه، رحب الدكتور أشرف صبحي بلقاء رئيسي اتحادي اللجان الأوليمبية الأوروبية والإفريقية، ورئيس الاتحاد الدولي للجمباز، على هامش حضور افتتاح دورة ألعاب البحر المتوسط التي تجمع دول حوض البحر المتوسط في محفل رياضي تنافسي كبير.

المصرية في استضافة كبرى الفعاليات والبطولات الدولية الرياضية

وعرض الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التجربة المصرية في استضافة كبرى الفعاليات والبطولات الدولية الرياضية على مدار العام، وتحقيق النجاح لها على كافة المستويات، وكان منها اجتماعات اتحاد اللجان الأوليمبية الإفريقية، متطرقاً إلى تميز النتائج المصرية المحققة في الألعاب الفردية في المنافسات العربية والقارية والدولية التي يخوضها أبطال مصر في مختلف الألعاب.

مصر ترحب باستضافة مختلف فعاليات الاتحادات والكيانات الرياضية الدولية في أي وقت

جدد الوزير تأكيده على ترحيب مصر لاستضافة مختلف فعاليات الاتحادات والكيانات الرياضية الدولية في أي وقت، في ضوء التوجه نحو جعل مصر منصة استضافة الأحداث والفعاليات والبطولات الرياضية الدولية الكبرى وفق توجيهات القيادة السياسية.

كما استعرض اللقاء التطور الملحوظ الذي تشهده الرياضة الإفريقية خلال الفترة الراهنة على مستوى الألعاب الفردية، استنادًا على النتائج التي يحققها لاعبو ولاعبات الدول الإفريقية في مختلف المنافسات.

وتشارك البعثة المصرية في دورة ألعاب البحر المتوسط بـ 177 لاعباً ولاعبة يتنافسون في 19 رياضة تتمثل في رفع الأثقال، وألعاب القوى، والملاكمة، والسلاح، والكاراتيه، والرماية، والتنس، وتنس الطاولة، والتايكوندو، والجودو، والقوس والسهم، والمصارعة، والفروسية، والشراع، وكرة اليد، وكرة السلة، والريشة الطائرة، والجمباز.