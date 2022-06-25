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القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /706906/التعليم-تحتفل-بتخريج-أول-دفعة-لمدرسة-الشهيد-أحمد-تعلب-الفندقية-للتكنولوجيا-التطبيقية

احتفلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع مؤسسة "مصر الخير"، اليوم، بتخريج الدفعة الأولى من مدرسة الشهيد النقيب أحمد حامد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية التي تعمل بالتعاون مع شركة أمريكانا وشريك التعليم الدولي City & Guilds.

دوت الخليج

وحضر الاحتفالية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، و محمد عبد الرحمن المدير التنفيذي للمؤسسة، والمهندس أحمد علي الرئيس التنفيذي للبرامج، والدكتور صابر حسن رئيس قطاع التعليم، وأماربال ساندهو الرئيس التنفيذي لشركة أمريكانا "قطاع المطاعم" وأوكسانا ستانيسزوسكا مدير شئون الموظفين في أمريكانا "قطاع المطاعم"، وديفيد أسيفا مدير فرع مصر، ومحمد حسن المدير المالي.

نشأة مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وفي كلمته، رحب الدكتور طارق شوقي، بالحضور، مؤكدًا أن منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي بدأت الوزارة في إنشائها منذ سبتمبر 2018، تهدف إلى تكوين منظومة تعليمية متكاملة قادرة على تطوير التعليم الفني بمصر وجعله يواكب أفضل نظم التعليم الفني بالعالم، وذلك عن طريق إعداد مناهج متطورة مبنية على منهجية الجدارات لتواكب الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، وتأهيل المعلمين وفق أحدث النظم والمعايير من خلال تدريبات معتمدة على أيدى خبراء من داخل وخارج مصر، مما سيؤدى بالضرورة إلي إعداد خريجين مؤهلين لمواكبة مختلف التخصصات التي يحتاجها سوق العمل المحلي والدولي.

وأشار الدكتور طارق شوقي إلى أن تطوير التعليم الفني يُعد استثمارًا في رأس المال البشري بما يضمن مستقبلًا مزدهرًا لخطط التنمية الاقتصادية، موضحًا أن الوزارة تسعى إلى إطلاق المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية، يكون بها تخصصات جديدة تخاطب مهن المستقبل، وذلك لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من الطلاب للالتحاق بهذه المدارس التي تمثل مدارس التعليم الفني المطور.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، إن الوزارة قامت منذ ثلاث سنوات بإطلاق نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية، كنموذج جديد لتعليم فني متطور ويشارك في تطويره القطاع الخاص، وقطاع الأعمال العام، انطلاقًا من مسئوليتهما المجتمعية تجاه الوطن، إلى جانب الفائدة التي ستعود عليهما، وعلى الصناعة المصرية من تأهيل كوادر فنية مؤهلة وقادرة على سد احتياجات سوق العمل.

وقال محمد عبد الرحمن، المدير التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، أن هناك اهتمامًا كبيرًا بمؤسسة مصر الخير، بالتعليم الفني استنادًا لرؤية مصر 2030، وللتغلب علي الفجوة الموجودة بين التعليم وسوق العمل.

وأضاف محمد عبد الرحمن أنه فخور وسعيد بالمشاركة في تخريج أول دفعة من طلاب مدرسة الشهيد النقيب أحمد حامد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية، موضحًا أنه باكورة للتوجه نحو تطوير التعليم الفني، مشيرًا إلي أن مؤسسة مصر الخير منذ تأسيسها قبل 15 عامًا والتعليم من أهم المحاور التي تعمل بها، موضحًا أن هناك أكثر 1000 مدرسة مجتمعية تابعة لمؤسسة مصر الخير، كما تم تقديم أكثر 2000 منحة داخليًا وخارجيًا وبعضها كان في التعليم الفني.

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، على دور التعليم الفني في دفع عجلة التنمية، موضحًا أنه قاطرة التنمية والتقدم في الدول المتقدمة والنامية، مشيدًا باهتمام الدولة بالتعليم الفني الذي سوف نجني ثماره قريبًا في دفع عجلة التنمية.

ولفت إلى أن تلك المدارس تعمل على تطبيق الجانب النظري على أساس مناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات ومعتمدة دولية، والجانب العملي من خلال توفير تدريب عملي للطلاب مع شريك الصناعة أمريكانا كما يتم تدريب الطلاب على المهارات الحياتية واللغة الإنجليزية.

وأضاف أن المشروع يعمل علي تكوين شراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ومؤسسة "مصر الخير" ومجموعة أمريكانا لمدة 10 سنوات، لإنشاء مجمع تعليمي متخصص في إدارة وتشغيل المطعم يتبع نظام 3+2+2 بالتعاون مع شريك تعليمي دولي متخصص City & Guilds.

ومن جانبه قال المهندس أحمد علي الرئيس التنفيذي للبرامج بمؤسسة "مصر الخير" أن الدراسة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية الثانوية الفندقية المتخصصة في المطاعم تكون لمدة 3 سنوات يمنح خلالها الطالب شهادة دبلوم فني معتمد دوليًا تؤهله للعمل في المطاعم بوظيفة عضو فريق بالمطعم Team Member من الشريك التعليمي الدولي City & Guilds.

ويتم تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج 3 سنوات بمدرسة الشهيد أحمد تعلب بمدينة نصر وهي أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية في مصر تطبق تخصص إدارة وتشغيل المطاعم - نظام الثلاث سنوات وتقوم المدرسة على التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة أمريكانا.

وكشف الدكتور صابر حسن رئيس قطاع التعليم بمؤسسة "مصر الخير" أن الأنشطة التي تم تنفيذها خلال فترات المشروع شملت توقيع بروتوكول مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بشهر يونيو 2018 وتوقيع بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية للمشروعات السياحية (أمريكانا) مارس 2019، كما تم الإعلان عن التخصص (فني تشغيل مطاعم).

وأشار إلي أنه كان قد تم عمل مقابلات شخصيه لطلاب المرحلة الإعدادية وإعداد الخطة الدراسية ورفع كفاءة 10 معلمين للتخصصات الفنية عن طريق تدريبات على مفهوم إدارة الصف ودور المعلم في إدارة الصف والعوامل المؤثرة على إدارة الصف، وكذلك تنظيم البيئة المادية للفصل وإدارة الوقت والتدريب على نظام الجدارات ومفهومها.

يذكر أن المهام المنوطة بها مؤسسة "مصر الخير" هي توفير الزي المدرسي للطلاب وخامات التدريب العملي بالمدرسة وتحمل حافز الإثابة للمعلمين بالإضافة لتحمل حافز الإشراف الميداني للمعلمين، وكذلك المتابعة والإشراف على التدريبات العملية بالمدرسة والتدريب على رأس العمل والمشاركة فى الحصول على شهادات city & Guilds.

كما تشمل مهام شركة أمريكانا تحمل حافز الإثابة للمعلمين وتحمل حافز الإشراف الميداني للمعلمين ويتم تدريب الطلاب على التدريب الميداني بمطاعم شركة أمريكانا والمشاركة فى الحصول على شهادات city & Guilds.

وبلغ عدد الطلاب نحو 319 طالب حتى الآن فى جميع السنوات الدراسية، كما بلغ عدد طلاب الدفعة التي سيتم تخريجها في الاحتفالية 95 طالب وسيتم تكريم 9 طلاب وهم الأوائل.

وشهدت الاحتفالية تكريم عدد من الطلاب الأوائل على الدفعة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتي تعتبر مدارس مصرية ذات جودة عالمية، تقوم على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركات القطاع الخاص ومؤسسات تعليمية وتنموية مرموقة للحفاظ على جودة المدرسة والعملية التعليمية بها.