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القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /706888/موقع-وزارة-الصحة-لاستخراج-بطاقة-الخدمات-المتكاملة-2022

في إطار دعم الدولة المصرية، لذوي الاحتياجات الخاصة، تصدر موقع وزارة الصحة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2022، محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك للاستفادة من الخدمات التي تقدممها هذه البطاقة.

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بطاقة الخدمات المتكاملة 2022تتاح لذوي الاحتياجات الخاصة من أصحاب الإعاقات المختلفة، حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي في وقت سابق، أن إعاقات المرحلة الثانية للحصول علي هذه البطاقة تتضمن جميع أنواع الإعاقات التي جاءت بالمادة الرابعة باللائحة التنفيذية الموجودة بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على أن لا تشمل أمراض القلب.

خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2022 لذوي الاحتياجات الخاصة

- يمكنك الدخول عبر موقع وزارة الصحة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2022 وذلك من خلال الدخول عبر الرابط المخصص من هنا.

- النقر علي على خانة البطاقة الخدمية للمعاقين.

-ملء بيانات الشخص ذوي الاحتياجات الخاصة.

- اختيار مكتب الشؤون الاجتماعية التابع لك.

-تحديد وسيلة الاستلام.

-تنزيل جميع المستندات المطلوبة للتقديم.

- النقر على خانة الحفظ.

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

1. صورة من بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية.

2. صورة من المؤهل الدراسي.

3.تقرير طبي شامل يكشف نوع ودرجة الإعاقة.

4. صورة شخصية حديثة للشخص ذوي الإعاقة.

أماكن استلام بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

يمكن استلام بطاقة الخدمات المتكاملة 2022من عدة أماكن، كالتالي:

-مكاتب الشؤون الاجتماعية.

-مكاتب الهيئة القومية للبريد الموجودة في محافظات الجمهورية.

- يمكن الاستلام من خلال مندوب تابع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك من خلال العنوان المكتوب في البيانات التي سجلت علي الموقع الالكتلاوني المخصص للبطاقات، على أن يكون الاستلام خلال أسبوعين.

بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

بطاقة الخدمات المتكاملة 2022، تتضمن عدة مميزات، كالتالي:

- الشخص المعاق سوف يجمع بين معاشين.

- الإعفاء الجمركي من من الرسوم على سيارة معاقين

- إتاحة التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين بالوظائف الحكومية.

- إتاحة خدمة الكشف المجاني في المستشفيات.

- إتاحة الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية للشخص ذوي الإعاقة.

- تتيح البطاقات الإعفاء من الضرائب.