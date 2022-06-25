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القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /706881/تعرف-على-مجموع-درجات-الثانوية-العامة-٢٠٢٢-تفاصيل

قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة في المواد الأساسية التي تضاف للمجموع، يسعى طلاب الصف الثالث الثانوي بالشعبتين العلمية والأدبية للحصول على أعلى الدرجات وتحقيق حلمهم والوصول إلى الكلية التي يرغبون فيها.

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وينص قانون رقم 20 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، لتصبح الثانوية العامة من عام دراسي واحد، ونصف المادة 28 على أنه " يجري الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة".

مجموع درجات الصف الثالث الثانوي 2022

ورغم تعديل نظام التقييم بامتحانات الثانوية العامة والتحول من نظام الاسئلة التي تعتمد على الحفظ إلى نظام أسئلة يقيس مهارات الفهم والتحليل، لكن لم تجر وزارة التربية والتعليم والتعليم اي تعديلات على المجموع الكلي للمواد الأساسية التي تضاف إلى المجموع، ويتكون المجموع الكلي لهذه المواد من 410 درجة.

وتشمل المواد الأساسية التى تضاف إلى المجموع، و يدرسها طلاب الشعبتين العلمية "علمي علوم وعلمي رياضيات" والشعبة الأدبية، وهي اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى واللغة الأجنبية الثانية".

بينما تكون المواد التخصصية لطلاب الشعبة الأدبية، التى تضاف إلى المجموع لطلاب الشعبة الأدبية تشمل" التاريخ والجغرافيا وعلم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق".

اما المواد التي تضاف إلى المجموع ويدرسها طلاب شعبة علمي علوم، تتضمن مواد " الفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا والعلوم البيئية.

فيما تشمل المواد التخصصية التى تضاف إلى المجموع لطلاب شعبة علمي رياضة، وهي مواد الفيزياء والكيمياء والرياضيات البحتة والرياضيات التطبيقية".

تنطلق غدا الأحد، امتحانات الثانوية العامة 2022 ، في المواد الأساسية التي تضاف إلى المجموع، حيث يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي، الامتحان في مادة اللغة العربية.

ويبدأ الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحا، غير أنه ينبغي على الطلاب الحضور الساعة الثامنة صباحا قبل بدء الامتحان، لتمكين المراقبين والملاحظين من تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائيةمنفيروسكورونا، إضافة إلى تطبيق الإجراءات الخاصة بالتأكد من عدم وجود أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات – أو أي أجهزة" تساعد على الغش، لعدم حدوث أي تكدس خارج اللجان.