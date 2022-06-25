قواعد تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والشهادات المعادلة.. 90% أسنان وصيدلة

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رياض - احمد صلاح - قام المجلس الأعلي للجامعات بعقد اجتماعه الدوري، وذلك برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار اليوم السبت، داخل المقر الجديد الخاص بوزارة التعليم العالي في العاصمة الإدارية الجديدة.

قواعد التنسيق للقبول في الجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجاري

وكشف الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موافقة المجلس على قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد لكل الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية خلال هذا العام للالتحلق بالجامعات للعام الجديد 2022/2023، وهي بنفس قواعد التنسيق التي تم العمل بها في العام الماضي.

قواعد تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والشهادات المعادلة 2022/2023

يكون الحد الأدني بنسبة 95% على الاقل للالتحاق بكليات الطب.

ويكون الحد الأدني بنسبة 90% على الاقل للالتحاق بكليات طب الاسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والاقتصادي والعلوم السياسية والإعلام.

ويكون الحد الادني بنسبة 85% على الأقل للالتحاق بكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات.

وأيضاً يكون القبول بأسبقية المجمو الكلي أو الأعتباري الخاص بدرجات الطالب، وهذا يكون في حدود الأعداد المحددة لكل شهادة ونظراً إلى أن هذ الكليات تتطلب أن يكون مستوى الطالب العلمي متميز.