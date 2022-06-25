انت الان تتابع خبر عاجل ورسميا – صرف منحة قدرها 750 جنيه لهذه الفئات بمناسبة عيد الأضحي- اطمن على نفسك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل عن منح جميع العاملين في العاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق والشركات التابعه والعمالة الموسمية بنظام ال 55 يوم منحة بمناسبة عيد الأضحي المبارك.

وأوضح الوزير ، أن قيمة المنحة التشجيعية التي سوف يتم صرفها لجميع العاملين في السكة الحديد ومترو الأنفاق في جميع محافظات جمهورية مصر العربية سوف تبلغ 750 جنيها مصرياً، مشيراً أنه سوف يتم صرف خلال الأيام القليلة القادمة، وقبل إجازة عيد الأضحي المبارك.

من جانبه أعرب النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق عن سعادتها لسرعة استجابة المهندس كامل الوزير إلي مطالب العاملين المشروعه، مؤكدة أن جميع العالمين يجددواالعهد والوعد لدعم مسيرة التطوير والتحديث للهيئة.