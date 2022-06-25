انت الان تتابع خبر عاجل – المجلس الأعلي يعلن عن تنسيق الجامعات الخاصة 2022 : الطب 85% والهندسة 65% والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أجتمع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي قبل قليل لمناقشة تنسيق الجامعات الخاصة 2022.

وناقش الاجتماع الحدود الدنيا التي يمكن من طلاب الثانوية العامة المعادلة العربية والأجنبية، لهذا العام للقبول بالجامعات الخاصة المنتشرة في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.

وأعلن المجلس في القرار الصادر عنه تنسيق الجامعات الخاصة 2022 والذي سوف نكشف عنه في النقاط التالية :

1- كليات الطب البشري 90%

2- كليات طب الأسنان 85%.

3- كليات العلاج الطبيعي 80%.

4- كليات الصيدلة 75%.

5- كليات الطب البيطري 70%.

6- كليات الهندسة 70%.

7- كليات الحاسبات 65%.

8- كليات التربية والحقوق والتمريض والآثار والاقتصاد والسياحة والعلوم الصحية 60%.

تنسيق جامعة سيناء 2022:

أمام بشأن كلية جامعة سيناء التي أعلن رئيسها الدكتور حاتم البلك فتح باب الالتحاق بها بفرعيها بمدينة العريش شمال سيناء وكذلك القنطرة في الإسماعيلية، جيث جاء تنسيقها كما يلي :

1- كلية الطب البشري 85%

2- طب الفم والأسنان بحد ادني 80%

3- علوم الحاسب 60%

4- كليتا الإعلام وإدارة الأعمال 55%

5- كلية العلاج الطبيعي 75%

6- كلية الصيلة 70%

7- كلية الهندسة 65%