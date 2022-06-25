انت الان تتابع خبر رابط الاستعلام عن الترقيات بالرقم القومي 2022.. اعرفوا التفاصيل كاملة لكل المهتمين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يوفر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ويفعل رابط الاستعلام عن الترقيات بالرقم القومي 2022، وهو الخاص بموظفي الجهاز الإداري وكل الجهات الحكومية والهيئات في كلاً من القطاعين العام والاعمال العام.

رابط الاستعلام عن الترقيات بالرقم القومي 2022 للموظفين

ويقدر الموظفين العاملين في القطاعات الخاصة بالدولة أن يستعلموا عن جميع التفاصيل الخاصة بالنتائج التي تتعلق بموقفهم من ترقيات يوليو 2022، وأيضاً ما إذا كان سوف يحصلون على دورهم في حركة الترقيات الجارية أو لا، وأيضاً أنه من المرجح أن يتم تنفيذ وتفعيل الموارد البشرية في الجهات الحكومية بحركة الترقيات لكل الموظفين بدءاً من شهر يوليو القادم 2022، والأستعلام يكون بالرقم القومي 2022 على نتيجة حركة الترقيات من هنا.

إطلاق الموقع الإلكتروني للتسهيل على الموظفين

واطلقت التنظيم والإدارة الموقع الإلكتروني للإستعلام عن أحقية الموظفين في الترقية، وهو الذي يجعل الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 أو من يمثل القانون لهم الشريعة العامة، أن يستعلموا عن مدى استحقاقهم إلى الترقية، وهذا يأتي بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للخدمة العامة في كل عام.