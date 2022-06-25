انت الان تتابع خبر خريطة قطع مياة الشرب في محافظات الجمهورية غداً الأحد – شوف منطقتك والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تشهد عدد من محافظات جمهورية مصر العربية اليوم الأحد قطع مياة الشرب وضفعها بسسب القيام بأعمال إصلاح وتطهير وتجديد لمحطات المياة.
ففي محافظة القليوبية، قامت شركة المياة والصرف الصحي عبر منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي بالاعلان عن قطع مياة الشرب عن بعض مناطق مدينة شبين القناطر غداً الأحد وهي الوكلاء- عزبة أبو خضرة – الدلتا.
قطع مياة الشرب عن القليوبية
وأوضحت مياة القليوبية أنه سوف يتم قطع المياة لفترة 12 ساعة متواصلة اعتباراً من الساعة الثانية ظهرا وحتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل، مشيرة أن قطع مياة الشرب بسبب أعمال إحلال وتجديد خط طرد محطة رفع الصرف الصحي، والانتهاء من أعمال غسيل للمروقات بمرفق مياه الوابورات.
عودة المياة إلي مدينة السنبلاوين
أما في محافظة الدقهلية، فقد أعلنت شركة المياة والصرف الصحي عبر منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عن إعادة ضخ المياة عن بعض المناطق بمدينة السنبلاوين وهي طماي الزهايرة، والزهايرة، وميت غريطة، والمخزن، وكفر بدوي، وديو الوسطى، والحصاينة، والتوابع وذلك بعد قطعها اليوم في تمام الساعة السادسة صباح اليوم حتي الثانية ظهراً من نفس اليوم.