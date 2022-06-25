انت الان تتابع خبر خريطة قطع مياة الشرب في محافظات الجمهورية غداً الأحد – شوف منطقتك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد عدد من محافظات جمهورية مصر العربية اليوم الأحد قطع مياة الشرب وضفعها بسسب القيام بأعمال إصلاح وتطهير وتجديد لمحطات المياة.

ففي محافظة القليوبية، قامت شركة المياة والصرف الصحي عبر منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي بالاعلان عن قطع مياة الشرب عن بعض مناطق مدينة شبين القناطر غداً الأحد وهي الوكلاء- عزبة أبو خضرة – الدلتا.

قطع مياة الشرب عن القليوبية