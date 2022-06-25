انت الان تتابع خبر عاجل – هيئة الأرصاد عن طقس غداً الأحد : نار يا عالم نار والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أنه سوف يكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة غداً الأحد علي كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، موضحة أنه سوف يكون هناك نشاط رياح أحيانا مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وأشارات هيئة الأرصاد أن سوف يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب البلاد وذلك خلال ساعات النهار، أما في الليل فيسود طقس معتدل علي كافة الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة غداً الأحد الموافق 26 يونيو 2022:

1- القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة.

2- الإسكندرية العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة

3- مطروح العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة.

4- سوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة.

5- قنا العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجات.

6- أسوان العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة.