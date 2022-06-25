عاجل.. الأرصاد تحذر: عاصفة رملية تتجه نحو مصر قادمة من السودان (صور)

جدة - نرمين السيد - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى رمال مثارة نتيجة الرياح الهابطة من العواصف الرعدية فى السودان، جعلها تتقدم شمالًا الى أقصى الجنوب الشرقى المصرى عند مدينتى حلايب وشلاتين.





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