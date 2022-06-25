مدبولى يتابع أعمال تطوير مسجد السيد البدوى بطنطا (صور)

جدة - نرمين السيد - اختتم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، زيارته اليوم لمحافظة الغربية بتفقد ساحة مسجد العارف بالله السيد أحمد البدوى بمدينة طنطا، وكذا أعمال تطوير المنطقة المحيطة به.





وتفقد رئيس الوزراء أعمال تطوير المنطقة المحيطة بمسجد السيد البدوى، حيث ترجل الدكتور مصطفى مدبولى فى الساحة الخارجية المؤدية إلى المسجد، وخلال ذلك تحدث إلى عدد من المواطنين وأهالى المنطقة وأصحاب المحال التجارية على جانبى الساحة، وأدار حوارا معهم حول ظروفهم المعيشية وأحوالهم وآرائهم فى المشروعات الضخمة التى تنفذها الدولة حاليا على مستوى الجمهورية.





وعبر الأهالى وأصحاب المحال عن سعادتهم بحجم المشروعات الملحوظ فى كل بقعة من أنحاء الجمهورية، مؤكدين أن ذلك يبين الاهتمام الكبير للقيادة السياسية فى النهوض بمستوى حياتهم وتوفير مستوى لائق من "الحياة الكريمة" لهم بالفعل، وهو ما دعا الدكتور مصطفى مدبولى لمناشدتهم ضرورة الحفاظ على هذه المشروعات وعدم العبث بمكوناتها لاستدامتها للأجيال المقبلة.

وعقب ذلك، دخل رئيس الوزراء ومرافقوه إلى المسجد بصحبة مسئولى وزارة الأوقاف ومشيخة المسجد، الذين قدموا مصحفا شريفا هدية للدكتور مصطفى مدبولى للتعبير عن ترحيبهم بزيارة رئيس الوزراء ومرافقيه من الوزراء والمسؤولين.

وتجول مدبولى فى أروقة المسجد الذى يتخذ طابعا معماريا فريدا، وشاهد عددا من المقتنيات الإسلامية والتاريخية الفريدة.

من جانبه، أكد الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، أن مشروع تطوير المنطقة المحيطة بمسجد السيد أحمد البدوى يهدف بالأساس إلى إعادة المظهر الجمالى ذى الطابع الإسلامى للمنطقة ضمن خطة النهوض بالمناطق الأثرية، إلى جانب إدراج المحافظة على الخريطة السياحية الدينية؛ حيث يعد مسجد السيد أحمد البدوى من أهم وأكبر المساجد التاريخية الأثرية فى مدينة طنطا، وهو من أهم المعالم السياحية والآثار الإسلامية فى منطقة وسط الدلتا.

وأضاف المحافظ أن أعمال تطوير الساحة الخارجية للمسجد والمنطقة المحيطة به تضمنت تجديد الأرصفة بالإنتر لوك، وإنشاء ممشى ذا طابع إسلامى للزائرين، بالإضافة إلى رصف شارع السكة الجديدة بالبازلت بطول 300 م وعرض 28 م، كما تم رصف شارع داير السيد البدوى بالبازلت، وتم مراعاة توحيد واجهات المحال وطلاء واجهات المبانى فى المنطقة المحيطة بالمسجد وساحته الخارجية.