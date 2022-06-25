انت الان تتابع خبر عاجل – إصابة شخصين في حادث مروع بمحافظة قنا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصيب شخصين بإصابات متفرقة في الجسم، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكى بمدخل محافطة قنا الصحراوي الغربي داخل نطاق المحافظة بسبب السرعة الزائد من السائق.

من جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة لمحافظة قنا بالدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي مستشفى قنا العام والدفع بسيارات مطافي لأخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وأنتقل ضباط والقيادات الأمنية بالمحافظة ، إلي مكان الواقعة بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن الحادث والكشف عن ملابسات الحادث وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المركز عن طريق أوناش المرور.

وكشفت التقرير الطبي عن الواقعة إلي إصابة كيرلس ثروت صادق 45 عاماً ، بسحجات وكدمات، ثريه صادق غطاس 65 عاماً ، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم