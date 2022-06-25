انت الان تتابع خبر الأرصاد تحذر أهالي الصعيد من طقس اليوم وغداً.. امشوا في الظل فقط والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت هيئة الأرصاد الجوية بالكشف عن حالة الطقس اليوم السبت وغداً الأحد 26 يونيو 2022، وحرصت على تحذير جميع المواطنين الذين يتواجدون في محافظات جنوب الصعيد، من أنه يسود وينتشر طقس شديد الحرارة أثناء ساعات النهار.

الأرصاد تحذر أهالي الصعيد من طقس اليوم وغداً بسبب الحرارة

ووجهت الأرصاد الجوية رسالة إلى كل المواطنين في الصعيد بضرورة ارتداء غطاء الرأس أثناء التواجد خارج المنزل، وأيضاً عدم التعرض إلى الشمس المباشرة أثناء ساعات الذروة، وأيضاً السير في الظل فقط، وتناول كميات كبيرة من المياه بشكل دائم، وارتداء الملابس القطنية ذات اللون الفاتح لعدم الإحساس بالحرارة والرطوبة.

تعرض المحافظات لمنخفضات جوية

وكشفت الهيئة عن تأثر شرق أوروبا وأوفريقيا بالمنخفضات الجوية التي تؤدي إلى ترطيب جميع الأجواء بشكل نسبي، ولذلك فسوف تؤثر كل هذه الأجواء إلى فترة طويلة على المنطقة عن معدلاتها الطبيعية بدون ارتفاعات كبيرة ملحوظة، وينتشر طقس حار في النهار على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويسود طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء.