انت الان تتابع خبر موعد انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تبشر المواطنين وتردلهم الروح من تاني والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - موعد انكسار الموجة الحارة في كل المحافظات

ويبدأ انكسار الموجة الحارة من غداً الاحد وهذا ما أعلنت عنه هيئة الأرصاد الجوية، ومن المرجح أن تنخفض درجات الحرترة بشكل بسيط ما بين 2 لـ 3 درجات، ويسود طقس حار على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وسوف تكون درجات الحرارة شديدة في جنوب البلاد.

درجات الحرارة اليوم بكافة الأنحاء

وسوف يكون الطقس في الليل معتدل الحرارة على كل الأنحاء، وأيضاً يحدث نشاط للرياح على كل المناطق في القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ويبحث جميع المواطنين في الوقت الحالي عن درجات الحرارة التي توجد وتنتشر في كل المحافظات، ودرجات الحرارة هي:

القاهرة 35 العظمى والصغرى 23.

السواحل الشمالية 30 العظمى والصغرى 22.

شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 25.

جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 28.