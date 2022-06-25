انت الان تتابع تفاصيل خبر بمشاركة النائب شحاته أبو زيد.. صناعة النواب تلتقى محافظ البحر الأحمر حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 05:47 مساءً - محمد السيد - /706901/بمشاركة-النائب-شحاته-أبو-زيد-صناعة-النواب-تلتقى-محافظ-البحر-الأحمر

شارك النائب شحاته أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، وفد اللجنة فى لقاء محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، وذلك فى إطار الزيارة الميدانية التى تقوم بها اللجنة للمحافظة فى إطار متابعة الجهود التى تبذل من الدولة بقطاع الصناعة فى كافة محافظات الجمهورية.

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صناعة النواب تلتقى محافظ البحر الأحمر

وقال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الخريطة الصناعية تمثل أهمية كبرى للدولة المصرية، وهناك تنسيق مع وزارة الصناعة لوضع خريطة صناعية لكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، لدعم المنتج المحلى والصناعة الوطنية.

وأضاف محمود، أن هناك واردات بقيمة 17 مليار دولار سنويا، هذه الواردات تمتلك الدولة المصرية المادة الخام لها، متسائلا لماذا لم نصنع هذه الواردات خاصة، وأننا نمتلك المادة الخام لها ويتم إستيرادها مما يشكل عبء على الدولة من خلال توفير العملية الصعبة.

وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الصناعة المحلية من أهم الملفات التى تحظى باهتمام الدولة لنا لها من دور فى تعظيم إيرادات الدولة ومن ثم توفير عمالة للشباب بمختلف المحافظات ومن الموارد الهامة لسد عجز الموازنة، متابعا:" الصناعة والزراعة من أهم المحاور التى يعول عليها فى تحقيق التنمية الشاملة للدولة المصرية لن تنهض دولة بدون صناعة أو زراعة قوية".

وتأتى الزيارة الميدانية في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لدعم قطاع الصناعة، ويضم وفد اللجنة النائب معتز محمد محمود رئيس اللجنة، ومحمد سعد عوض الله وكيل اللجنة، وشحاته أبو زيد أمين سر اللجنة، والنواب محمد حمدي موسي وخالد القط وعادل عامر ومصطفي بدران .