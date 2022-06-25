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القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 05:47 مساءً - محمد السيد - /706898/مستقبل-وطن-ينظم-فعاليات-مكثفة-في-المحافظات-أبرزها-زيارة-أشرف-رشاد-لقنا-ومنافذ-لبيع-لحوم-العيد-المخفض-وندوة-لحجاج-بيت-الله-واستمرار-القوافل-الطبية

نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، اليوم السبت، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره الهام والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

دوت الخليج

وفي البداية، افتتح المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، والدكتور محمد مختار جمعه، وزير الأوقاف، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، عقب صلاة الجمعة أمس، مركز الدعوة الإلكترونية بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائي، بحضور عدد من القيادات التنفيذية ونواب المحافظة بالبرلمان.

وعقد وزير الأوقاف لقاءً مفتوحًا مع قيادات الدعوة، تناول خلالها آليات وسبل الدعوة الكريمة إلى الله ونبذ العنف والأفكار المتطرفة، كما تفقد وزير الأوقاف، برفقة السيد المحافظ، والمهندس أشرف رشاد، صكوك الأضاحي، أحد أفضل وأهم المشاريع التي تقوم بها الوزارة لخدمة الأسر الأولى بالرعاية

وفي ختام زيارته، شهد المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، وممثل الاغلبية البرلمانية بمجلس النواب، الندوة التثقيفية بعنوان "دور الشباب فى بناء الأوطان"، والمقامة فى قصر ثقافة محافظة قنا، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء أشرف الداودي محافظ قنا.

كما شارك في الندوة كل من، النائبة سحر صدقي، والمهندس نبيل الطيبي سكرتير عام المحافظة، وفضيلة الشيخ ماهر علي جبر وكيل وزارة الأوقاف بقنا، والأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص والنائب فتحي قنديل والنائب مصطفي محمود والنائب حمدي سعد، والنائب محمد احمد الجبلاوي، والنائب خالد أبو نحول والنائب العمدة مبارك، والنائبة نجلاء باخوم، والنائبة سناء الحساني أعضاء مجلس النواب والنائب محمد كمال موسى، والنائب أحمد عبد الماجد الأحمر عضوا مجلس الشيوخ ولفيف من القيادات التنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحى بالمحافظة.

وقال المهندس أشرف رشاد، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، وممثل الأغلبية البرلمانية، إن الشباب هم أبطال الأمة الأشاوس وبُناة التقدم والحضارة، وأما الرفعة والمستقبل المشرق، موضحاً أن الشباب في كل أمة هم قلبها النابض، وعصب حياتها، وسر نهضتها، وعنوان تقدمها، وأمل مستقبلها، وبحر علمها الفياض، وهم أعظم ثروة في الأمة، وأشار إلى أن أهمية الشّباب تجلت في التوجيهات النّبوية؛ حيث وردت كلمة الشّباب في الخطاب النّبوي في أحاديث كثيرة تدل على الاهتمام بهذه الفئة، ولقد كان صل الله عليه وسلم كثيرا ما يطلب مشورة الشباب، وينزل على رأيهم.

وتابع: "هنا اليوم من أجل الشباب؛ الذي نستقى منهم العزيمة والإرادة والأحلام والطموحات، وللقاء مذاقه الخاص وعمق معناه فى قنا، التي تشكل الوجدان الشعبى صادقا مصقولا بسخونة الجنوب التى أوقدت فى شبابها وطنيته النقية والطاهرة وجعلته أقرب دوما من دينه وقيمه وثوابته الوطنية".

وأردف: "إننا هنا اليوم نلتقى بشباب أشرُف أننى منهم تشكلت بينهم وعِشت أحلامهم، وأحملهم في قلبى عشقًا للمنبت والرفيق والصاحب والجار والأخ، فما أعظم اللقاء بالشباب وما أنقاه واحلاه فى قلبى فى قنا".

واستطرد: "إننا بينكم اليوم نحاول أن نسير على نهج قائدنا البطل فخامة الرئيس السيسى الذى ادرك منذ تولى سيادته قيمة الشباب وأهمية دورهم فى بناء الوطن، وأصبح لهم تواجدًا ثابتًا في كل المجالس النيابية وغيرها بكل المحافل.

في محافظة القاهرة

نظمت أمانة قسم النزهة، ندوة تثقيفية لحجاج بيت الله الكرام الذين مني الله عليهم بأن يكونوا من ضيوف بيت الله الحرام هذا العام من سكان منطقة النزهه، وأقيمت الندوة تحت عنوان (تعريف مناسك الحج)، بحضور الداعيه الدكتور احمد صبري عبدالله، وفي نهاية اللقاء تم توزيع عدد من الهدايا اشتملت علي ملابس الإحرام وأدوات التعقيم وأدعيه الحجاج وشنطة يدوية.

في محافظة أسيوط

نظمت أمانة المرأة بثان أسيوط، ندوة تثقيفية للسيدات بمنطقة الوليدية حول المبادرات الرئاسية للمحافظة علي صحة المرأة وذلك بالتعاون والتنسيق مع إدارة التثقيف الصحى بمديرية الصحة، ومشاركة مسئولة التوعية، ونظمت على هامشها قافلة طبية للفحص، وتضمنت الندوة تعريق كل سيدة بالمبادرات الرئاسية وكيفية الحصول عليها والتعريف بأماكن تقديم الخدمة وايضا فحصهم من الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط وايضا الفحص للكشف المبكر عن سرطان الثدي كما تم شرح كيفية قيام السيدة يعمل الفحص الذاتي للاطمئنان علي نفسها وملاحظة اي تغير يطرأ وأهمية التواصل مع وحدات الخدمة الصحية للمتابعة الدورية.

في محافظة الفيوم

نظمت أمانة مركز ابشواي، قافلة طبية شاملة لعدة تخصصات مجانية، بالتعاون مع صيدلية الخير بمقر الحزب بابشواي وضمت تخصصات، "باطنة ورمد وجراحة عامه وجلديه وعظام"، وتم توقيع الكشف على 455 حاله وتم إجراء 12 عملية بسيطة للأطفال وعمل 6 نظارات و13 أشعة وعدد من التحاليل وتحويل 10 عمليات رمد و17 عملية جراحية بالمجان وصرف الأدوية بنسبة خصم 20 %، ولاقت القافلة الطبية إقبال كبير من قبل المواطنين الذين أشادوا بدور الحزب وجهوده في مساعدة محدودي الدخل وطالبوا بتنفيذ هذه القوافل بصفة مستمرة، ومن جانبه، أقامت أمانة مركز طامية، ورشة عمل تحت عنوان "خطط لمستقبلك"، وخلال ورشة التدريب تم مناقشة كيفية عمل دراسة جدوى للمشروع وكيفية التخطيط له، كما تم المناقشة والاستماع إلى أفكار الشباب فى إنشاء مشروع و كيفية إدارته.

في محافظة الجيزة

تواصل أمانات مراكز كرادسة والبدرشين وأقسام الدقي والعجوزه والجيزة، فعاليات المراجعات النهائية لطلاب وطالبات الثانوية العامة،ـ بالمجان، بعنوان "مراجعة ليلة الامتحان"، بمشاركة نخبة متميزة من المعلمين، ومن جانبه، تعاونت أمانة قسم الوراق مع مجموعة من كبار القصابين بمحاربة الغلاء في أسعار اللحوم بالتزامن مع قدوم عيد الأضحى المبارك، حيث تم تخفيض سعر كيلو اللحم الصغير من 180 جنيه إلى 150 جنيها واللحم الكندوز الوسط من 130 جنيهًا إلى 100 جنيهًا، وفي سياق أخر، نظمت أمانة مركز اطفيح، قافلة طبية للكشف عن أمراض العيون بالمجان، وفي السياق ذاته، واصلت أمانة قسم إمبابة الدورة التدريبية لاساسيات الرخصة الدولية ICDL، كما افتتحت أمانة قسم الطالبية معرض الملابس الصيفية المجانية دعمًا للفئات الأكثر احتياجًا، حيث وفر أكثر من الف قطعة ملابس جديدة تنوعت ما بين شباب وكبار وحريمى ورجالى وأطفال، وأما بالنسبة لأمانة العياط، فتوصال حملتها لتطعيم الأهالي ضد فيروس كورونا تضامنًا مع مبادرة طرق الأبواب.

في محافظة الوادى الجديد

نظمت أمانة مركز الخارجة، قافلة طبية مجانية بقرية "بورسعيد"، وذلك بمقر الوحدة الصحية القروية، وضمت 5 تخصصات طبية " أسنان - جلدية – جراحة – باطنة - تنظيم أسرة "، وجرى توقيع الكشف على 150 مواطنًا بالمجان، وإجراء تحاليل الضغط والسكر لأهالي القرية، ومن جانبه، نظمت أمانة مركز الداخلة، قافلة طبية مجانية بقرية القصر بمركز الداخلة والقرى التابعة لها والقريبة منها وذلك بمقر الوحدة الصحية القروية، وضمت 6 تخصصات طبية " جراحة - جلدية – أسنان – أطفال – باطنية – أنف وأذن وحنجرة"، وجرى توقيع الكشف على 264 مواطنًا بالمجان، وإجراء تحاليل الضغط والسكر لأهالي المنطقة والقرى المجاورة لها، وفي سياق أخر، نفذت أمانة مركز باريس، ورشة عمل عن الحرف البيئية الواحاتية والمشغولات اليدوية للسيدات، حيث إنه جرى تنظيم ورشة عمل لربات البيوت والفتيات عن فنون الحرف البيئية السجاد والكليم والمشغولات اليدوية لشغل أوقات الفراغ ومساعدتهن في إيجاد فرص عمل مناسبة من خلال هذه الحرف اليدوية البسيطة وللحفاظ على الهوية الثقافية والحفاظ على هذه الحرف من الاندثار.

في محافظة بورسعيد

أعلنت أمانة الحزب بالمحافظة، عن تنظيم قافلة طبية مجانية بمستشفى الرحمة للكشف عن أمراض القلب، وتقوم أمانة قسم الشرق، بتنظيم قافلة مجانية للكشف عن أمراض القلب بالتنسيق والتعاون مع طبيب استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية وقسطرة القلب، وعضو جمعية القلب الأوروبية، وذلك لكل أهالي محافظة بورسعيد.

في محافظة جنوب سيناء

نظمت أمانة مدينة رأس سدر، مراجعات مجانية لطلبة وطالبات المرحلة الثانوية لغة عربية المجانية، بالتعاون مع مركز شباب رأس سدر، ومن جانبه، نظمت أمانة مدينة طور سيناء، فاعليات للكشف علي الاطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعانون من فرط الحركه وتوحد بالمجان حيث تم الكشف ومتابعة عدد 10حالات مصنفة من أشد الحالات احتياجا للفحوصات الطبية والمتابعة.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.