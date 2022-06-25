نادي الإسماعيلي يعلن انسحابه من كأس مصر اعتراضاً على القرعة «الموجهة»

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القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 05:47 مساءً - محمد السيد - /706897/نادي-الإسماعيلي-يعلن-انسحابه-من-كأس-مصر-اعتراضا-على-القرعة-الموجهة

رفض مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة يحيي الكومي، ماحدث فى قرعة دورال16من بطولة كأس مصر موسم 2021-2022، حيث إنها موجهة لصالح أندية معينة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويعترض مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، بسبب توجيه القرعة حيث يتعمد رابطة الأندية ولجنة المسابقات باتحاد الكرة، تثبيت الأهلي والزمالك أولي وثاني الدوري الممتاز الموسم الماضي، بينما تم توزيع 8 أندية من الثالث إلي الثامن بالقرعة.

أسفرت قرعة دور الـ 16 من بطولة كأس مصر نسخة 2022، عن مواجهات من العيار الثقيل ستجمع بين الأندية التي تأهلت لهذا الدور من البطولة.

ووقع نادي الزمالك في مواجهة نادي الإسماعيلي، فيما صُدم نادي مصر المقاصة بفريق الأهلي، والمصري سيواجه فريق إيسترن كامباني.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة والنصف مساء غد الأحد الموفق 26 من يونيو الجاري، ويستضيف ستاد القاهرة الدولي هذا اللقاء المرتقب من جانب الجماهير المصرية، وذلك نظراً للطابع الحماسي الذي بات يغلب على لقاءات الفريقين.

مشوارالأهلي في بطولة كأس مصر

وخاض المارد الأحمر مباراتين في بطولة كأس مصر، حيث فاز على فريق المصري بنتيجة هدفين لهدف، سجلهما كلاً من وليد سليمان، والتر بواليا، في دور الـ 32 من البطولة.

أما في دور الـ 16، فقد تفوق الفريق على نادي إنبي بهدف نظيف سجله اللاعب صلاح محسن، وضرب موعداً مع بيراميدز في دور الثمانية من البطولة، وسيلاقي الفائز من هذه المباراة فريق بتروجيت في دور نصف النهائي من البطولة، أما في النهائي فقد تحدد أحد أطراف هذه المباراة وهو نادي الزمالك والذي تمكن من بلوغ هذا الدور بعد الفوز على فريق أسوان، في مباراة نصف النهائي بنتيجة هدفين لهدف .