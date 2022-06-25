رفض دعوى نزار الفارس ضد رانيا يوسف

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القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 05:47 مساءً - محمد السيد - قضت المحكمة الاقتصادية، برفض الدعوى المقامة من الإعلامى العراقى نزار الفارس، والتي يطالب فيها الفنانة رانيا يوسف، بتعويض 5 ملايين جنيه، بتهمة السب والقذف.

دوت الخليج

وقضت المحكمة برفض دعوى الفنانة رانيا يوسف ضد الإعلامي نزار الفارس، التى اتهمته فيها بتسريب المحادثةالصوتية فيما بينهما.

ونصت الدعوى التى أقامها المستشار هيثم عباس بصفته وكيلا عن الإعلامى العراقى نزار الفارس ضد الفنانة رانيا يوسف على المطالبة بـ5 ملايين جنيه، تعويضا له عما بدر من الفنانة سب وقذف وتشهير في حق الإعلامى العراقى على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا". الدعوى وأضافت الدعوى، أن الإعلامى نزار الفارس بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التى استضافها فيها في برنامجه (مع الفارس)، وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات. ولكنه فوجىء أنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة أنه بلا شرف وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا كما ورد بصحيفة الدعوى، وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصرى في اتهاماتها لاقتضاء حقه القانونى منها واثقا في حماية القضاء المصرى الشامخ للكافة. المشدد 15 عام لمتهم لاتجاره في الهيروين بمدينة بدر عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس متهم بالسجن المشدد لمدة 15 عام وإلزامه المصاريف الجنائية بالدعوي لاتهامه بالاتجار في جوهر الهيروين بمدينة بدر صدر القرار برئاسة المستشار على عرفان عبد الوهاب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة محمد على حسن، و خالد عبد الرحمن سالم عبد الرحمن، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

أمر الإحالة وأوضح امر إحالة المتهم مع آخرين سبق الحكم عليهم بأنهم في ۲۰۲۱/٥/١٢ بدائرة قسم بدر بمحافظة القاهرة أحرز المتهمون وحازوا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

شهادة مجري التحريات

وكشفت شهادة مجري التحريات بالقضية نقيب شرطة أنه نفاذاً للاذن الصادر من النيابة العامة بحق المتهمين الاول والثالثة وردت له معلومات مفادها انهما على موعد لاستلام كمية من المواد المخدرة، فأنتقل وصحبته رائد شرطة ورئيس مباحث قسم شرطة بدر للمكان الذي أيقن تواجدهما به فابصر سيارتهما المأذون بتفيشها يستقلها المتهم الأول وحال مراقبته أبصر سيارة آخري بالجانب الآخر من الطريق ويترجل منها المتهم الثاني حال حمله لحقيبة فـهـم أولـهـم بفتح بـاب سيارته وجلب من داخلها حقيبة وتحفظ على ثانيهما ويضبط الأول وفض الحقيبة التي يحرزها عشر بداخلها على مبلغ مالي وقدره خمسمائة ألف جنية وبتفيشه عثر بحوزته على هاتفيين وبتفتيش السيارة عثر بالتابلوه على حقيبة يد بداخلها كمية من جوهر الهيروين وبمواجهته حول المبلغ المالي قرر بحيازته بقصد شراء كمية من المواد المخدرة من المتهم الثاني والهاتفين المحمول للتواصل مع عملائه والسيارة حصيلة تجارته في المواد المخدرة وبتفتيش حقيبة الثاني عثر بداخلها على ستة عشر اسطوانة هيروين ومبلغ مالي وقدره مائتين واربعون الف جنية جنية وبضبطه وتفتيشه عثر بحوزته على هاتف محمول وبمواجهته أقر باحراز للمواد المخدرة بقصد بيعها للاول والمبلغ المالي حصيلة تجارته السابقة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وبالانتقال الى مسكن المتهمين الأول والثالثة بعـد اخطار الشاهد الثالث بتأمينه عثر به على ستة اسطوانات لذات المخدر وعدد اثنين ميزان حساس وطاسه معدنية بهم آثار عالقة لمسحوق الهيروين.

التقرير الكيمياوي

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة من أثنان وعشرون اسطوانة ثبت إحتواء كل منهم على جوهر الهيروين المخمر الدرج بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات ووزنوا خمسة كيلو جرام ، وأن حقيبة اليد تحوي على مسحوق متحجر ثبت أنهم لجوهر الهيروين المخدر ووزنـوا ۲۸۳٫۱۲ وأن الميزانين المضبوطين والطاسة بهم اثار عالقة لمخدر الهيروين.