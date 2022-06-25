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القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 05:47 مساءً - محمد السيد - /706895/زيارة-مرتقبة-لرئيس-الوزراء-العراقى-إلى-السعودية-وإيران

كشفت وكالة الأنباء العراقية عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي إلى كل من إيران والسعودية خلال الأيام المقبلة.

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وذكرت الوكالة نقلا عن مصادر مطلعة بأن:" الرئيس الوزراء العراقى سيزور إيران والسعودية خلال أيام". وأضافت ذات المصادر إلى ان :" الزيارتيين تأتيان فى إطار المشاورات التي اجراتها السعودية مع الجانب الإيراني فى العاصمة العراقية ببغداد ". لافتا إلى أن :" ملفات عديدة سيتم طرحها زيارة خلال الكاظمي المرتقبة من بينها العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران".

الكاظمي يزور إيران غدا

وفى سياق متصل أكد مصدر سياسي عراقى آخر بأن من المقرر أن يزور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إيران غدا وأضاف أن خلال الزيارة سيلتقي الكاظمي بعدد من المسؤولين الإيرانيين لمناقشة العلاقات الثنائية بين الدولتين إلى جانب ملفات الخاصة بالمياه والطاقة فضلا عن مناقشة أبرز القضايا على الساحتين الأقليمية والدولية".

ويشار إلى أن زيارة رئيس الوزراء العراقى إلى إيران تأتي قبل زيارته المرتقبة إلى السعودية خلال الشهر المقبل من أجل المشاركة فى قمة موسعة تستضيفها المملكة العربية السعودية بمشاركة الرئيس الأمريكى جو بايدن وقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعراق ومصر والأردن.

وكان فى وقت سابق قد أكد وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين خلال محادثة هاتفية مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بأن :" العراق عازمة على مواصلة التسهيلات من أجل إجراء محادثات مباشرة بين السعودية وإيران فى بغداد".