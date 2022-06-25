انت الان تتابع تفاصيل خبر الرئيس السيسي يقوم بزيارة رسمية لسلطنة عمان.. الإثنين المقبل حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 05:47 مساءً - محمد السيد - /706900/الرئيس-السيسي-يقوم-بزيارة-رسمية-لسلطنة-عمان-الإثنين-المقبل

يغادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، القاهرة، في زيارة رسمية إلى سلطنة عُمان، بعد غدٍ الاثنين تستغرق يومين.

دوت الخليج

وقال البلاط السلطاني، في بيان له،: “توطيدًا للعلاقات الأخوية الراسخة بين سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية، ودعمًا لأوجه التعاون الثنائي القائمة بينهما، وانطلاقًا من حرص قيادتي البلدين على كلّ ما من شأنه تعزيزها وتطويرها نحو آفاق أرحب لمستقبل أكثر إشراقًا ونماءً وازدهارًا، سيقوم - بمشيئة الله تعالى - فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بزيارة رسمية لسلطنة عُمان تستغرق يومين ابتـداءً مـن يـوم الاثنين الموافق السابع والعشرين من يونيو لعام 2022م، وسيتم خلال هذه الزيارة بحثُ عددٍ من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وخدمةً لمصالح البلدين الشقيقين وبما يحقق تطلعات وآمال شعبيهما، إضافة إلى بحث عددٍ من الموضوعات التي تهمّ الجانبين في ضوء المُستجدات الإقليمية والدولية.

كلّل اللهُ تعالى جهود القيادتين الحكيمتين بالتوفيق، وأعانهما على ما فيه الخير والرخاء لبلديهما، وللأمتين العربية والإسلامية إنه سميع مجيب ".

وودع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في ختام زيارته لمصر.

وصرّح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث رحب الرئيس بأخيه سمو الأمير القطري ضيفاً كريماً على مصر، مهنئا إياه بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في دولة قطر، ومؤكداً أن هذه الزيارة تجسد ما تشهده العلاقات المصرية القطرية من تقدم، وترسخ لمسار تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة المقبلة في كافة المجالات، وذلك في إطار مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، وفي ظل النوايا الصادقة المتبادلة بين الجانبين.

أمير قطر يعرب عن تقديره لدور مصر في تعزيز التضامن العربي على كافة الأصعدة

من جانبه؛ تقدم الأمير تميم بن حمد بالشكر لأخيه الرئيس على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، متقدماً بالتهنئة إلى الرئيس بمناسبة قرب الاحتفال بذكرى ثورة ٣٠ يونيو، ومعرباً عن تقدير بلاده لمصر قيادةً وشعباً، خاصةً في ظل دورها المحوري في خدمة القضايا العربية وجهودها لتعزيز التضامن العربي على كافة الأصعدة، وكذلك السياسة الحكيمة التي تتبعها مصر بقيادة السيد الرئيس على جميع الأصعدة الداخلية والإقليمية والدولية.

تعظيم الاستثمارات القطرية في مصر واستغلال الفرص الاستثمارية العريضة المتاحة

كما أكد أمير دولة قطر حرص بلاده على استمرار الخطوات المتبادلة بهدف دفع وتعزيز مختلف آليات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة، من خلال تعظيم الاستثمارات القطرية في مصر واستغلال الفرص الاستثمارية العريضة المتاحة، مثمناً في هذا الإطار إسهام الجالية المصرية في عملية البناء والتنمية في دولة قطر في مختلف المجالات.

وقد تم التوافق على تطوير التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، خاصةً في قطاعات الطاقة والزراعة، إلى جانب التعاون الاستثماري وتنشيط حركة التبادل التجاري، خاصةً ما يتعلق بتعزيز تدفق كافة الاستثمارات القطرية إلى مصر، في ضوء خدمتها للمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

بحث تطورات الأوضاع الإقليمية

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم كذلك خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث توافق الزعيمان بشأن ضرورة تكاتف وتضافر جهود الدول العربية، وكذا تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين للتعامل مع مختلف الأزمات التي تمر بها دول المنطقة.

أمير قطر يشيد بدور مصر في إعادة إعمار غزة

وفيما يتعلق بمستجدات القضية الفلسطينية، أشاد الأمير القطري بالجهود المصرية القائمة لإعادة إعمار قطاع غزة، كما توافقت الرؤى بشأن أهمية العمل على إحياء عملية السلام للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق مرجعيات الشرعية الدولية.

تكثيف جهود المجتمع الدولي في مواجهة الإرهاب

كما تم استعراض سبل التعامل مع التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، فضلاً عن آفاق التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث تم التأكيد على أهمية تكثيف جهود المجتمع الدولي في مواجهة هذه الظاهرة في إطار استراتيجية متكاملة تشمل معالجة الجوانب الفكرية والتنموية بجانب المواجهة الأمنية.

كما رحب الجانبان بالقمة المرتقبة التي سوف تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة الأمريكية.