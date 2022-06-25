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القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 05:47 مساءً - محمد السيد - /706879/بمشاركة-نجمة-ذا-فويس-نقابة-العمليين-بالدقهلية-تحتفل-بثورة-30-يوينو-الخميس-المقبل

تنظم نقابة العلميين بالدقهلية برئاسة الدكتور أحمد عبية، يوم الخميس المقبل، حفل غنائي بمناسبة ثورة 30 يونيو المجيدة.

دوت الخليج

نقابة العمليين بالدقهلية» تحتفل بثورة 30 يوينو

علي أن تحيي الحفل، الفنانة الشابة أشرقت نجمة ذا فويس.

وكانت قد نظمت نقابة العلميين بالدقهلية برئاسة الدكتور أحمد عبيه، في وقت سابق، يوم ترفيهي شمل ملاعب الصابون و حمام السباحة و مدافع الفوم و حفلة الألوان علي مدار ١٢ ساعه متواصلة.

جاء ذلك، بقيادة الدكتور أحمد عبيه نقيب العلميين بالدقهلية و بإشراف الدكتور فادي وجيه و الدكتور إسلام سراج و الدكتور أحمد جبريل و الدكتور أحمد مصباح.

ومن جانبه، أكد الدكتور إسلام سراج، أن الحفل هو الأول في هذا الصيف ولن يكون الأخير وأن النقابة بصدد تنظيم طوال أشهر الإجازة حفلتين شهريا لأعضاؤها، لافتا أن مجلس النقابة يؤمن بالدور الاجتماعي الهام الواجب عليها.

يذكر أحمد سمير عبيه، رئيس فرع نقابة العلميين بمحافظة الدقهلية، قد حل ضيفًا في وقت سابق على موقع دوت الخليج فى ضوء اللقاءات التى يعقدها الموقع مع رموز العمل النقابى فى مصر، حيث مناقشات موسعة حول جهود النقابة بشأن ملف قانون المجلس الصحى المصرى، وإشكالية عدم النص صراحة على نقابة العلميين بالقانون الجديد والذى تم التوافق عليه بشكل نهائى بمجلس النواب خلال الأيام الأخيرة.

اللقاء الذى أداره الزميل محمود فايد، مدير تحرير موقع دوت الخليج، تطرق إلى رؤى النقابة بشأن قانون المجلس الصحى المصرى، وثقة الأعضاء فى القيادة السياسية والدولة المصرية بأن يتم تلبية طلبات أعضاء النقابة وترجمة ضمهم وفق قرارات منتظرة من رئيس مجلس الوزراء بحسب القانون الذى أتاح له ضم أى من الكليات الصحية أو أقسامها للقانون الجديد.

وأكد الدكتور أحمد سمير عبيه، رئيس فرع نقابة العلميين بمحافظة الدقهلية، بأن الجهود التى تتم المنظومة الصحية مقدرة ومحل تقدير من الجميع، وأعضاء نقابة العلميين يتجاوزن الـ350 ألف عضو، وهم رابع فئة من الجهات الصحية يقومون بدورهم فى المنظومة الصحية، ومن ثم ضمهم لقانون التأمين الصحى المصرى والاستفادة من مميزاته على مستوى التأهيل والتدريب.