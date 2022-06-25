امتحانات الثانوية العامة .. ماذا تفعل إذا تلفت ورقة «البابل شيت»؟

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور رمضان محمد، رئيس المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى بوزارة التربية والتعليم، إنه على طلاب الثانوية العامة، فحص ورقة "البابل شيت" جيدا قبل بدء الإجابة للتأكد من سلامتها، وفى حالة وجود أى قطع أو تلف فيها يطلب تغييرها من رئيس اللجنة.





جاء هذا خلال مقابلة مع قناة "مدرستنا 3" التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الثانوى، والمتخصصة فى مناهج الثانوية العامة. وأضاف أنه إذا تعرضت ورقة "البابل شيت" للتلف بعد بدء وقت الامتحان، بسبب كثرة الشطب، أو سقوط مياه عليها، أو زيادة تعرق الطالب وغير ذلك من الأمور التى تتسبب فى تلف الأوراق، يمكن للطالب طلب ورقة جديدة من مراقب اللجنة وينقل الإجابات إليها مرة أخرى، وبناء على طلب الطالب، يحرر المراقب محضرا بإثبات الحالة لاستبدال ورقة الإجابة. ويبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات هذا العام 707 آلاف و992 طالبا/طالبة، منهم 268 ألفا و897 طالبا/طالبة بالشعبة الأدبية، و338 ألفا و882 طالبا/طالبة بالشعبة العلمية "علوم"، و100 ألف و213 طالبا/طالبة بالشعبة العلمية "رياضيات".

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