7 روابط.. التعليم تتيح مراجعة شاملة لمادة اللغة العربية للثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - ونصحت الوزارة، طلاب الثانوية العامة بمشاهدة هذه المراجعات لتنشيط الذاكرة والاستفادة من نصائح المعلمين.

ويمكن للطلاب الوصول إلى هذه المراجعات من خلال الروابط التالية:-

- لمشاهدة مراجعة ليلة الامتحان فى التعبير والنحو اضغط

- مراجعة ليلة الامتحان فى البلاغة اضغط

- مراجعة ليلة الامتحان فى القراءة وقصة الأيام اضغط

- مراجعة ليلة الامحتان فى القواعد النحوية اضغط

- مراجعة ليلة الامتحان فى النصوص المتحررة والتطبيقيات الأدبية اضغط

- مراجعة من واقع كتيب المفاهيم اضغط

كما قدمت قناة مدرستنا 3 المتخصصة فى مناهج المرحلة الثانوية، مراجعة شاملة لمادة اللغة العربية، يمكنك مشاهدتها فى الفيديو التالى:-

امتحانات الثانوية العامة

وتنطلق امتحانات المواد الأساسية للثانوية العامة، غدا الأحد، بامتحان اللغة العربية، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل.

وأدى طلاب الثانوية العامة للعام الدراسى "2021 - 2022"، امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع، خلال يومى الإثنين والثلاثاء الماضيين، وهى "التربية الدينية، التربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء".

وتعقد الامتحانات ورقيا بنسبة 100%، بنظام "البابل شيت"، فى لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات، وتقيس جميع أسئلة الامتحانات مهارات الفهم والتحليل والإبداع، وليس الحفظ والتلقين.

ويتسلم الطلاب فى المواد الأساسية، كتيباً للمفاهيم، يتضمن كل ما يحتاجونه من: قوانين، مفاهيم، صور وخرائط، وغيرها مما يغنيهم عن الحفظ، ويفرغهم للفهم والتحليل والإبداع.

ويبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات هذا العام 707 آلاف و992 طالبا/طالبة، منهم 268 ألفا و897 طالبا/طالبة بالشعبة الأدبية، و338 ألفا و882 طالبا/طالبة بالشعبة العلمية "علوم"، و100 ألف و213 طالبا/طالبة بالشعبة العلمية "رياضيات".