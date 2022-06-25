انت الان تتابع تفاصيل خبر قرار جمهوري تعيين المستشار محمد محجوب رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 04:50 مساءً - محمد السيد - /706894/قرار-جمهوري-تعيين-المستشار-محمد-محجوب-رئيسا-لمجلس-القضاء-الأعلى-ومحكمة-النقض

دوت الخليج

والجدير بالذكر أن منصب رئيس محكمة النقض يتم اختياره من أقدم 6 أعضاء في المحكمة.

وننشر السيرة الذاتية للمستشار محمد عيد محجوب رئيس مجلس القضاء الاعلي رئيس محكمة النقض

مساعد أول لوزير العدل منذ يوليو 2017، جمهورية مصر العربية. وهو عضو "اللجنة العليا للإصلاح التشريعي" منذ .2014شغل منصب مستشار فني لرئيس "محكمة النقض" بين 2009 و2012، وأمين عام مساعد ل "مجلس القضاء الأعلى" بين 2001 و2009، ونائب رئيس "محكمة النقض" بين 1999 و2001، ومحام عام في "نيابة النقض" بين 1993 و1999، ورئيس محكمة ابتدائية بين 1986 بين 1990، وقاض في المحاكم الابتدائية بين 1983 و1986.

قرار جمهوري تعيين المستشار محمد محجوب رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض

ووكيل في "النيابة العامة" بين 1980 و1983، ومعاون في النيابة ذاتها بين 1977 و1980.

حاصل على ليسانس في الحقوق عام 1976 من "جامعة القاهرة".