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القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 04:50 مساءً - محمد السيد - /706893/النني-يستعيد-ذكرياته-في-المقاولون-العرب-قبل-العودة-لـ-أرسنال

حرص محمد النني لاعب فريق أرسنال الإنجليزي، على استغلال الإجازة التي يستمتع بها بسبب توقف المسابقات في الوقت الحالي، وقام بزيارة لفريقه السابق المقاولون العرب.

دوت الخليج يرصد التفاصيل:

واستقبل كل من تواجد في النادي اللاعب استقبالا رائعا وتوجه اللاعب إلى فندق اللاعبين وشاهد صورته المعلقة على واجهة الفندق بجوار زميله محمد صلاح، وأبدى النني سعادته بوجود الصورة على واجهة الفندق.

وحرص النني على استعادة ذكرياته في الملعب الفرعي لنادي المقاولون العرب والتقط عدد من الصور التذكارية مع العاملين بالنادي واعضاء الجهاز الإداري للفريق الأول واللذين تواجدوا مبكرا قبل موعد مران الفريق استعدادا لمباراة البنك الأهلي.

وأدى الللاعب بعض التدريبات المنفردة في الملعب، وتمنى النني التوفيق لناديه السابق في مسابقة الدوري مؤكدا أنه يتابع المباريات إذا ما سمحت ظروف التدريبات والمباريات.

ويقضي النني إجازة في مصر قبل الانتظام في فترة إعداد فريق أرسنال.

وكان قد أعلن محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي عن تجديد عقده مع الفريق، اليوم الأربعاء، الذي ينتهى بنهاية الموسم الحالي.

وكتب محمد النني عبر حسابة الرسمي"فيس بوك:" ما يقرب من 7 سنوات مع آرسنال لكن لا يبدو أنها كافية ما زلت أتعلم ، ما زلت أتطور ، وأريد أن أفعل المزيد من أجل الفريق والنادي الذي أحبه ، أنا سعيد جدًا ، فخور وممتن لتجديد عقدي مع آرسنال سأبقى في المنزل".

وحقق محمد النني لاعب فريق آرسنال، على جائزة رجل المباراة ضد إيفرتون، ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كتب محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي عبر حسابة الرسمي"فيس بوك:" هؤلاء الأشخاص في هذه الصور هم سبب رغبتي في التحسن كل يوم، عائلتي الحبيبة وزملائي الداعمين ومشجعي أرسنال المذهلين أنا ممتن لهم ولعائلتي أرسنال بأكملها لدعمهم طوال الموسم ودفعي دائمًا إلى الأمام".