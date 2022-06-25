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القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 04:50 مساءً - محمد السيد - /706892/الزمالك-يحتج-على-قرعة-كأس-مصر-ويتهم-رابطة-الأندية-بالمحاباة-للأهلي

قدم نادي اغزمالك احتجاجه على قرعة دور الـ 16 من بطولة كأس مصر، والتي أوقعت الفريق في مواجهة مع نادي الإسماعيلي، وذلك خلال القرعة التي أجريت ظهر اليوم بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، وبحضور ممثل عن كل نادي.

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وأوقعت القرعة نادي الزمالك، في طريق نادي الإسماعيلي في الدور الـ 16، ثم وفي حال تخطيه الدراويش، سيتواجه أمام فريق المصري أو إيسترن كامباني، ثم بعدها أمام فيوتشر أو بيراميدز، وهو ما يراه الفارس الأبيض بأنه عركلة لمشوار الفريق في البطولة.

على الجانب الآخر، يرى مسئولو الزمالك، أن القرعة موجهة لصالح النادي الأهلي، والذي يعتبر طريقه مفروشاً بالورود، لذا تقدم الزمالك باحتجاج واتهم رابطة الأندية بالمحاباة للنادي الأحمر.

من المقرر أن تُقام مباراة الزمالك والإسماعيلي في دور الـ 16، في الفترة ما بين 3 إلى 8 يوليو الجاري.

مباراة الأهلي وبيراميدز

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نادي بيراميدز في دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر نسخة 2020/2021، والتي تم تأجيلها بسبب تزاحم المواسم.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة والنصف مساء غد الأحد الموفق 26 من يونيو الجاري، ويستضيف ستاد القاهرة الدولي هذا اللقاء المرتقب من جانب الجماهير المصرية، وذللك نظراً للطابع الحماسي الذي بات يغلب على لقاءات الفريقين.

مشوار الأهلي في بطولة كأس مصر

وخاض المارد الأحمر مباراتين في بطولة كأس مصر، حيث فاز على فريق المصري بنتيجة هدفين لهدف، سجلهما كلاً من وليد سليمان، والتر بواليا، في دور الـ 32 من البطولة.

أما في دور الـ 16، فقد تفوق الفريق على نادي إنبي بهدف نظيف سجله اللاعب صلاح محسن، وضرب موعداً مع بيراميدز في دور الثمانية من البطولة، وسيلاقي الفائز من هذه المباراة فريق بتروجيت في دور نصف النهائي من البطولة، أما في النهائي فقد تحدد أحد أطراف هذه المباراة وهو نادي الزمالك والذي تمكن من بلوغ هذا الدور بعد الفوز على فريق أسوان، في مباراة نصف النهائي بنتيجة هدفين لهدف .

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

وسيدخل المارد الأحمر، هذا اللقاء وسط العديد من الغيابات التي ضربت صفوف الفريق، ومتوقع أن تكون هذه التشكيلة التي اختارها سامي قمصان المدير الفني للنادي، لقيادة الفريق في مباراة بيراميدز:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في الدفاع: كريم فؤاد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمدو وحيد.

في الوسط: عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة.

في الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمد شريف.